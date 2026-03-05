Logo
U Srpskoj rođeno 25 beba

Autor:

ATV

05.03.2026

08:05

беба
Foto: Pexels/Polina Tankilevitch

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 15 dječaka i 10 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 13 beba, Doboju i Zvorniku po tri, Foči i Bijeljini po dvije, a Prijedoru i Trebinju po jedna beba.

641d57dc9db9d vesna zmijanac

Scena

Vesna Zmijanac o operaciji Zorice Brunclik: Mnogo mi je žao...

U Banjaluci je rođeno osam dječaka i pet djevojčica, Doboju tri dječaka, Zvorniku dječak i dvije djevojčice, Foča dvije djevojčice, Bijeljini dva dječaka, Prijedoru dječak i Trebinju djevojčica.

U porodilištima Nevesinje i Istočno Sarajevo nije bilo poroda, dok podaci iz porodilišta u Gradišci nisu bili dostupni.

