Brat Novaka Đokovića dobio dijete sa Brazilkom

ATV

04.03.2026

23:02

Rođeni brat Novaka Đokovića, Marko, postao je otac. U javnosti se ne eksponira i o njegovom privatnom životu se malo zna. Prije vjerenice Letisije Tesari sa kojom je dobio dijete, on je ludo volio glumicu Draganu Mićalović.

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković postao je stric. Njegov brat Marko je sa vjerenicom Brazilkom Letisijom Tesari dobio dijete.

Marko je srednji sin porodice Đoković, Novak je najstariji, dok je Đorđe Đoković najmlađi.

Marko je dugo bio u vezi sa Draganom Mićalović, a o raskidu nisu govorili, dok se spekulisalo da je razdvojenost uticala na njihov odnos. On je tada pokušavao da se izbori za svoje mjesto u svijetu tenisa, pa je često putovao, dok je Dragana bila vezana za Beograd, gdje je počela da dobija prve glumačke angažmane. Kada je daljina učinila svoje, jula 2011. godine uslijedio je raskid. Spekulisalo se da ih je oboje veoma pogodio raskid, kao i da je Marko želio sa njom porodicu. Dragana nakon njega nije bila u vezama sa poznatim muškarcima.

