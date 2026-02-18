Novak se vraća u "teniski raj"

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, potvrdio je svoj povratak na Masters u Indijan Velsu. Turnir je to potvrdio riječima da se vraća u "teniski raj 20 godina poslije debija".

Nakon iscrpljujućeg Australijan opena i odluke da preskoči Dohu kako bi “napunio baterije”, srpski as spreman je da pokori kalifornijsku pustinju i konačno se osami na vrhu vječne liste osvajača ovog prestižnog turnira.

Nije bilo lako navijačima nakon vijesti da Novaka nećemo gledati u Kataru, ali razlog je bio kristalno jasan - akumulacija umora. Ipak, pauza je kratka, a motiv ogroman. Đoković se vraća na turnir koji je osvajao pet puta, a posljednji put je pehar podigao sada već daleke 2016. godine.

Zašto je Indijan Vels 2026. toliko bitan?

Novak trenutno dijeli rekord sa Rodžerom Federerom - obojica imaju po pet titula u “Teniskom raju”. Povratak u 2026. godini nije samo prilika za nove bodove, već i šansa da Đoković još jednom ispiše istoriju i postane apsolutni rekorder turnira koji mnogi nazivaju “petim grend slemom”.

- Fokus ostaje na najvećim turnirima, a Indijan Vels je mjesto gdje sam se uvijek osjećao sjajno. Energija pustinje je posebna – jedna je od ranijih Novakovih izjava koja potvrđuje koliko mu je stalo do ovog trofeja.

Put do titule: Alkaraz i Siner vrebaju

Put neće biti nimalo lak. Konkurencija je paklena, a mladi lavovi poput Karlosa Alkarasa (koji ima dvije titule) i Janika Sinera ne planiraju da se povuku. Ipak, Novak je u Melburnu pokazao da je i u 39. godini ravnopravan rival u maratonskim bitkama, a svježina koju će donijeti u Ameriku mogla bi da bude presudan faktor.

Bodovni saldo:

S obzirom na to da prošle godine nije ostvario značajniji rezultat (ispao u ranoj fazi), Novak u Kaliforniji praktično “nema šta da brani”, a može mnogo da dobije u borbi za vrh ATP liste.

Navijači u Srbiji, ali i širom svijeta, već odbrojavaju dane. Da li je kucnuo čas da “šestica” zasija pored Novakovog imena u Indijan Velsu? Saznaćemo vrlo brzo, prenosi Sportal.