Orban: Međunarodne organizacije godinama paralizovane

Velike međunarodne organizacije, čiji je glavni zadatak bio da sačuvaju mir, postale su, u suštini, paralizovane u posljednjih 10 ili 15 godina, a UN su najbolji, ali ne i jedini primjer toga, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

- Zapravo, učinak svih dobro poznatih međunarodnih i međuvladinih institucija znatno je smanjen u posljednjih desetak godina. Kao odgovor na to, predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da bismo trebali da ostavimo te strukture iza sebe i da uradimo nešto novo, da omogućimo novi podstrek i pokrenemo novu inicijativu - rekao je Orban mađarskim novinarima.

Svijet Zaharova: Zapadnjaci, sjetite se...

Prema njegovim riječima, Tramp je upravo zbog toga osnovao Odbor za mir i pozvao u njega svoje prijatelje, odnosno one kojima vjeruje, kao i zemlje čija je politika tradicionalno orijentisana ka miru i koje pripadaju zapadnom svijetu ili su blisko povezane sa njim.

- Tako je i Mađarska dobila poziv. Nadam se da će se tu pojaviti institucija i da će početi sa radom ono što je prvobitno osnovano radi mira na Bliskom istoku, ali učesnici toga vjeruju da mogu da učine više od stabilizacije samo jednog regiona - istakao je Orban.

On je naveo da bi Odbor za mir mogao da postane šira sveobuhvatna međunarodna organizacija nadležna za nekoliko dijelova svijeta.

Društvo Sunčani periodi, uz prolazno naoblačenje i padavine

- Da li će se to zaista desiti ili ne, moći ću da vam kažem kada se vratim iz Vašingtona - dodao je Orban.