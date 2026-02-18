Otišla u Tursku da uradi zube, a doživjela pakao: Ne mogu da dišem

Lin Ebejans (41) iz Telforda rekla je da joj je, nakon zahvata za zubne implante u Turskoj, lice ostalo bolno i inficirano, a implantati nisu mogli da se uklone zbog infekcija. Zahvat joj je takođe izazvao kolaps septuma, što je NHS odbio da popravi jer je ocijenjeno kao kozmetička procedura.

Ona je za inicijalni tretman potrošila 3.000 funti, a potom još 2.000 funti na privatne zahvate u Velikoj Britaniji kako bi ublažila bol. Vlada je upozorila ljude na rizike putovanja u inostranstvo radi kozmetičkih zahvata.

"Svako jutro se budim i ne mogu da dišem kroz nos," rekla je Ebejans, koja radi kao didžej i producent.

Put u Antaliju za dentalne implante

U aprilu 2024. odlučila je da ode u Antaliju na četiri dentalna implanta, nakon što je prethodno u istoj zemlji uradila vinire. U Velikoj Britaniji su joj za isti tretman rekli da bi koštao oko 50.000 funti, ali je pronašla stomatološku ordinaciju u Antaliji koja je tražila 3.000 funti u kešu unaprijed.

Pre zahvata, koji je obavljen pod lokalnom anestezijom, hirurg joj je rekao da će biti urađeno podizanje sinusa i presađivanje kosti, zajedno sa uklanjanjem vinira i postavljanjem implantata. Ponekad je podizanje sinusa potrebno ako nema dovoljno kosti u gornjoj vilici, posebno u zadnjem dijelu, da bi implant bio stabilan.

Bol i komplikacije tokom zahvata

I pored lokalne anestezije, rekla je da je mogla da osjeti sve.

"Prilikom presađivanja kosti, osjećala sam kao da čekić udara u stranu lica. Prilikom podizanja sinusa, osjećala sam kako mi se celo lice podiže. Lice mi je bilo modro i natečeno."

Banja Luka Vozač u Banjaluci zaobišao gužvu i krenuo trotoarom

Nakon dva dana u kojima nije mogla da jede ili spava zbog bola i otoka, dobila je privremene zube preko implantata. Treba da se vrati nakon četiri mjeseca kako bi dobila trajne zube, ali je rekla da se previše plaši da to uradi.

Povratak u Veliku Britaniju i pogoršanje stanja

Po povratku u Veliku Britaniju, stanje joj se brzo pogoršalo. Nije mogla da diše kroz nos i liječena je od sinusitisa. Kada antibiotici nisu pomogli, tražila je da je vidi NHS stomatolog, ali su rekli da ne mogu da pomognu jer su je upozorili da ne ide na taj tretman. Onda je posjetila privatnog stomatologa, gde je rendgenski snimak pokazao da implantati probijaju nos. Privremeni zubi su uklonjeni i postavljene su proteze preko implantata.

Ipak, infekcija je nastavljena, i na kraju je završila na Otorinolaringološkom odjeljenju (Ear, Nose and Throat) u Prinses Rojal bolnici u Telfordu, gdje su ljekari rekli da ne mogu da uklone implantate jer je lice previše inficirano.

Trenutno stanje i traženje rješenja

Gotovo 18 meseci kasnije, Ebejans kaže da pati od stalnih infekcija u nosu i da mora da koristi lijekove na recept svakodnevno. Traži hirurga koji može da joj pomogne.

"Implantati drže moje lice zajedno, ali sve je inficirano," rekla je.

Upozorenja NHS-a i vlade

Prema smernicama NHS-a, iako tretman u inostranstvu može biti jeftiniji, rizici moraju biti pažljivo procijenjeni. Pacijenti bi trebalo da se konsultuju sa svojim NHS stomatologom prije zahvata, jer standardi variraju između zemalja. Ebejans je rekla da je jedan od glavnih razloga zbog kojih ljudi idu na operacije u inostranstvu uticaj društvenih mreža. Prošlog mjeseca, vlada se udružila sa TikTok influenserima kako bi upozorila ljude na rizike putovanja u inostranstvo zbog kozmetičkih procedura.

Društvo Ovo su prava radnika kada dobiju otkaz kao tehnološki višak

Ministarka zdravlja Karin Smit rekla je: "Previše ljudi ostaje sa povredama koje menjaju život nakon što odu u inostranstvo na medicinske procedure, bez pristupa pravilnim savjetima ili zaštiti."

NHS Šropshir, Telford i Vrekin su izjavili: "Ako pacijent osjeća bol, ima infekciju ili druge hitne zdravstvene probleme, treba da kontaktira NHS 111, svog ljekara ili urgentnu službu, gdje će biti procijenjeni i dobiće odgovarajući tretman.

Međutim, NHS obično ne može da pruži korektivni tretman za komplikacije koje nastanu nakon kozmetičkih ili elektivnih procedura, bilo u Velikoj Britaniji ili u inostranstvu, osim ako postoji identifikovana medicinska potreba.

"Podstičemo svakoga ko razmišlja o tretmanu u inostranstvu da pažljivo istraži pružaoca usluge, razumije rizike i razmotri kakva će biti postproceduralna njega prije donošenja odluke," naglasila je za Bi-bi-si.