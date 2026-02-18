Logo
Ovo su prava radnika kada dobiju otkaz kao tehnološki višak

18.02.2026

09:42

Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Zaposleni koji je otpušten kao tehnološki višak ima pravo na otpremninu, novčanu naknadu i druga prava koja im pripadaju što mnogi ne znaju.

Dobiti otkaz kao tehnološki višak ne znači da je priča završena. Naprotiv, kako objašnjavaju advokati, period nakon prestanka radnog odnosa često je ključan za zaštitu prava zaposlenog.

Radnicima se savjetuje da u naredna tri mjeseca prate oglase bivšeg poslodavca, jer zakon zabranjuje zapošljavanje druge osobe na istim poslovima u tom roku. Ako se pojavi konkurs za isto ili suštinski slično radno mjesto, to može biti osnov za tužbu. Sudovi, pritom, ne gledaju samo naziv pozicije, već stvarni opis posla i odgovornosti - formalno „preimenovanje“ radnog mesta ne znači da je otkaz zakonit.

Prema njegovim riječima, nezakonit otkaz najčešće se javlja u tri situacije:

Kada poslodavac nije ispoštovao proceduru (nije donio program rješavanja viška ili nije jasno definisao kriterijume),

  • Kada su kriterijumi postojali, ali nisu pravilno primjenjeni,
  • Kada uopšte nije bilo stvarnih tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promjena koje bi opravdale višak.
  • Zakon predviđa da se prije otkaza moraju razmotriti sve mogućnosti za zadržavanje zaposlenog - premještaj na druge poslove, prekvalifikacija, rad sa nepunim radnim vremenom ili angažovanje kod drugog poslodavca.

Kod većeg broja otpuštanja obavezno je donošenje posebnog programa. Zaposleni ne bi trebalo olako da potpisuju sporazumni raskid ugovora, jer time mogu izgubiti pravo na otpremninu, novčanu naknadu i druga prava koja im pripadaju kao tehnološkom višku, piše Kamatica.

