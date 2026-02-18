Komšijska svađa prerasla u fizički obračun: Sijevali noževi

Pripadnici beogradske policije uhapsili su u ponedjeljak uveče S. M. (32) zbog sumnje da je nakon verbalnog sukoba fizički napao svog komšiju M. R. (53) i nanio mu povrede nožem.

Incident se dogodio u beogradskom naselju Kaluđerica, kada je u jednom stanu izbila žustra svađa između dvojice muškaraca. Prema prvim informacijama, sukob je eskalirao kada je mlađi muškarac, S. M., potegao nož i nasrnuo na M. R. (53).

Žrtva je u napadu zadobila ubodne rane u predjelu ruku, dok je pokušavala da se odbrani od napadača.

Povrijeđenom muškarcu je prva pomoć ukazana na licu mjesta, nakon čega je transportovan u Kliničko-bolnički centar "Zvezdara". Dežurni ljekari su mu konstatovali lake tjelesne povrede i on je zadržan radi daljeg posmatranja i saniranja rana.

Brzom akcijom policije, osumnjičeni S. M. je lišen slobode ubrzo nakon incidenta.

"Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati, u okviru kojeg će biti priveden nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu za nanošenje lakih tjelesnih povreda", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga je u toku i ona bi trebalo da utvrdi tačan uzrok svađe koja je zamalo prerasla u tragediju.

Nezvanično, policija je našla nož, a sumnja se da je S.M. bio pod dejstvom narkotika.

