Komšijska svađa prerasla u fizički obračun: Sijevali noževi

Izvor:
Telegraf
18.02.2026
09:36
Komentari:0
Pripadnici beogradske policije uhapsili su u ponedjeljak uveče S. M. (32) zbog sumnje da je nakon verbalnog sukoba fizički napao svog komšiju M. R. (53) i nanio mu povrede nožem.
Incident se dogodio u beogradskom naselju Kaluđerica, kada je u jednom stanu izbila žustra svađa između dvojice muškaraca. Prema prvim informacijama, sukob je eskalirao kada je mlađi muškarac, S. M., potegao nož i nasrnuo na M. R. (53).
Društvo
Poboljšano zdravstveno stanje povrijeđene djevojke: Planiran premještaj na poluintenzivnu njegu
Žrtva je u napadu zadobila ubodne rane u predjelu ruku, dok je pokušavala da se odbrani od napadača.
Povrijeđenom muškarcu je prva pomoć ukazana na licu mjesta, nakon čega je transportovan u Kliničko-bolnički centar "Zvezdara". Dežurni ljekari su mu konstatovali lake tjelesne povrede i on je zadržan radi daljeg posmatranja i saniranja rana.
Brzom akcijom policije, osumnjičeni S. M. je lišen slobode ubrzo nakon incidenta.
"Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati, u okviru kojeg će biti priveden nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu za nanošenje lakih tjelesnih povreda", navodi izvor blizak istrazi.
Svijet
Sijarto: Lažne izjave da Ukrajina brani Evropu
Istraga je u toku i ona bi trebalo da utvrdi tačan uzrok svađe koja je zamalo prerasla u tragediju.
Nezvanično, policija je našla nož, a sumnja se da je S.M. bio pod dejstvom narkotika.
Zdravlje
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Scena
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
14 h0
Najnovije
Najčitanije
12
49
12
47
12
43
12
42
12
36
Trenutno na programu