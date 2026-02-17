Nova tragedija: Radnik poginuo na gradilištu u Prijedoru

U Prijedoru je danas tokom izvođenja građevinskih radova došlo do nezgode, kada je jedan radnik zadobio teške povrede od kojih je kasnije preminuo.

Prema informacijama iz Policijska uprava Prijedor, prijava o nesreći zaprimljena je oko 14.20 časova, nakon čega su policijski službenici odmah izašli na lice mjesta.

Kako je navedeno iz PU Prijedor, obavljen je uviđaj pod rukovodstvom dežurnog tužioca Okružno javno tužilaštvo.

Kako je utvrđeno, teške povrede zadobilo je lice inicijala D. J. iz Prijedora, koje je, nažalost, usljed zadobijenih povreda preminulo.

Iz policije navode da su u toku dalje mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

Više informacija biće poznato nakon okončanja istrage.

(Grad Prijedor)