Logo
Large banner

Nova tragedija: Radnik poginuo na gradilištu u Prijedoru

17.02.2026

21:54

Komentari:

0
Нова трагедија: Радник погинуо на градилишту у Приједору
Foto: ATV

U Prijedoru je danas tokom izvođenja građevinskih radova došlo do nezgode, kada je jedan radnik zadobio teške povrede od kojih je kasnije preminuo.

Prema informacijama iz Policijska uprava Prijedor, prijava o nesreći zaprimljena je oko 14.20 časova, nakon čega su policijski službenici odmah izašli na lice mjesta.

Kako je navedeno iz PU Prijedor, obavljen je uviđaj pod rukovodstvom dežurnog tužioca Okružno javno tužilaštvo.

Kako je utvrđeno, teške povrede zadobilo je lice inicijala D. J. iz Prijedora, koje je, nažalost, usljed zadobijenih povreda preminulo.

Iz policije navode da su u toku dalje mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

Više informacija biće poznato nakon okončanja istrage.

(Grad Prijedor)

Podijeli:

Tagovi :

Prijedor

tragedija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Весни Братић одређен притвор

Region

Vesni Bratić određen pritvor

2 h

0
Ђурић: Успјех руководства Српске на међународном плану од огромног значаја за наш народ

Republika Srpska

Đurić: Uspjeh rukovodstva Srpske na međunarodnom planu od ogromnog značaja za naš narod

3 h

0
Мечка напала шумара, његов син је убио

Svijet

Mečka napala šumara, njegov sin je ubio

3 h

0
Кресојевић поручио Вукановићу: Подржимо Станивуковића за кандидата за предсједника Српске

Republika Srpska

Kresojević poručio Vukanoviću: Podržimo Stanivukovića za kandidata za predsjednika Srpske

3 h

3

Više iz rubrike

Три особе повријеђене у тешком судару код Маглаја

Hronika

Tri osobe povrijeđene u teškom sudaru kod Maglaja

4 h

0
Детаљи несреће у Александровцу: Повријеђени пребачени на УКЦ

Hronika

Detalji nesreće u Aleksandrovcu: Povrijeđeni prebačeni na UKC

7 h

1
Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

Hronika

Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

8 h

0
Несрећа у Александровцу: Аутомобил преполовљен!

Hronika

Nesreća u Aleksandrovcu: Automobil prepolovljen!

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Haos u Lisabonu: Vinisijus prekinuo meč, Real slavio protiv Benfike

23

01

Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

23

00

Seizović za ATV: Roditelji su na ivici da li da rade ili da se bave samo sa djecom

22

46

Nesvakidašnja situacija u Slagalici, voditeljka i publika u šoku

22

37

Zelenski: Nema mira bez Donbasa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner