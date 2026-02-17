Tri osobe povrijeđene u teškom sudaru kod Maglaja

Tri lica povrijeđena su večeras u sudaru tri vozila u mjestu Misurići kod Maglaja.

Povrijeđeni su prevezeni u službu Hitne medicinske pomoći.

U udesu, koji se dogodio u 18.20 časova, učestvovali su "mercedes", "volvo" i "reno", potvrđeno je Srni iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Policija je na licu mjesta, a saobraćaj je obustavljen, a alternativni pravac je kroz grad Maglaj.