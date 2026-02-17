Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

Priča o državljaninu BiH koji je kupio kućicu u Njemačkoj za 3.500 evra i u njoj našao blago obišla je region. Evo o čemu se radi.

Dženan Ćišić iz Bosne i Hercegovine je 2014. godine otišao u Njemačku kako bi zaradio. Prvi posao bio mu je na gradilištu, iako je školovani muzičar koji svira klarinet - u BiH je svirao i radio kao profesor muzičkog.

"Kada sam odlučio otići, rekao sam da nemam novca, a oni su mi odgovorili – zaradićeš. Nemam papire – nema veze. Ne znam jezik – ne treba ti. Imaš leđa, šuti i radi", počeo je priču.

Republika Srpska Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

Umjesto planirana tri mjeseca, u Njemačkoj je ostao punih deset godina. U nekom momentu je rešio da nađe stalan smještaj.

"Nisam mogao da živim više na kiriju. Vjera mi ne dozvoljava da podižem kredit. Odlučim da kupim neku ruševinu, bukvalno šta god samo da uložim u nešto svoje. Ali i te ruševine po Njemačkoj su bile skupe. Kada sam čačkao preko interneta vidim da postoje te aukcije na kojima se prodaju kuće. Poslao sam oko 75 ponuda za te kuće koje su na aukciji. Koliko imam para u kešu ja tu ponudu stavim na internet. I jedan dan kada sam krenuo na posao (u međuvremenu sam počeo da vozim tramvaj) zvoni mi telefon. Kaže mi žena sa druge strane: 'Čestitam, pobijedili ste na aukciji!' Pitam je da li je prošla ona cijena koju sam ponudio, ona kaže jeste. Ponudio sam 3.550 evra za kuću i dobio sam je u kompletu sve sa smećem i zlatom i svim što je bilo u njoj", prisjetio se.

Ispostavilo se da je vlasnica kuće preminula i nije imala nasljednika. Kuća je tri godine bila prazna, a na kraju je odlučeno da se proda na aukciji. Početna cijena iznosila je oko 6.000 evra, ali je na kraju spuštena na 3.550.

"Unutra je bilo oko 40 kubika smeća. Ali ja nisam imao ništa protiv, jer kada sam to sve raščistio ostala mi je kuća. Da bi gradi kuću u Njemačkoj, samo za dozvolu ti je potrebno 17.000 evra. Tako da sam u svakom slučaju bio na dobitku. 11 mjeseci sam čistio sve to. Da ne bih sve bacao i plaćao otpad, slikao sam, stavljao na internet i ljudima poklanjao. Bilo mi je bitno samo to da se odnese", ispričao je.

Scena Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

Ubrzo je shvatio da je na još većem dobitku.

"Kad sam vidio prvih dvadeset evra u kuhinji, nema srećnijeg čovjeka od mene. U jednoj koverti koja je bila u knjizi, našao sam kovertu sa novcem, a suma je bila tolika da sam sve troškove podmirio. To je vjerovatno bio njen štek... Suma je bila tolika da sam čitavu kuću sredio i isplatio ljudima koji su mi pomagali da radim", otkrio je Ćišić.