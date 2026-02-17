Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 14. kolu

Izvor:
ATV
17.02.2026
20:11
Komentari:0
Loto rezultati 14. kola, koje je izvučeno 17. februar 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 5, 34, 28, 29, 15, 9, 4. Loto sedmica u iznosu od 7.900.000 KM nije izvučena.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 7.900.000 KM izvučeni su brojevi:
5, 34, 28, 29, 15, 9, 4.
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.490.000 KM izvučeni su brojevi:
37, 30, 21, 9, 8, 18, 2.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 14. kolu iznosila je 740.000 KM, izvučeni su brojevi:
9 7 3 6 7 6
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
Hronika
55 min0
Zanimljivosti
1 h0
Svijet
1 h0
Scena
1 h0
Najnovije
Najčitanije
20
30
20
25
20
24
20
22
20
14
Trenutno na programu