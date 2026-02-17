Logo
Large banner

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 14. kolu

Izvor:

ATV

17.02.2026

20:11

Komentari:

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

Loto rezultati 14. kola, koje je izvučeno 17. februar 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 5, 34, 28, 29, 15, 9, 4. Loto sedmica u iznosu od 7.900.000 KM nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 14. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 7.900.000 KM izvučeni su brojevi:

5, 34, 28, 29, 15, 9, 4.

Loto plus rezultati, 14. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.490.000 KM izvučeni su brojevi:

37, 30, 21, 9, 8, 18, 2.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 14. kolo

Džoker igra u 14. kolu iznosila je 740.000 KM, izvučeni su brojevi:

9 7 3 6 7 6

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

Podijeli:

Tagovi :

loto rezultati danas 17.02.

Loto

loto rezultati

Loto brojevi

Loto plus rezultati

Loto izvlačenje

Lutrija Republike Srpske

Državna Lutrija Srbije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Три особе повријеђене у тешком судару код Маглаја

Hronika

Tri osobe povrijeđene u teškom sudaru kod Maglaja

55 min

0
Зашто је неретва најхладнија

Zanimljivosti

Zašto je Neretva najhladnija rijeka na svijetu

1 h

0
Принц Ендрју на Епстајновим фотографијама

Svijet

Britanska policija detaljno češlja Mendelsona i princa Endrua zbog veza sa Epstinom

1 h

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета

Scena

Uhapšen mladić koji je osumnjičen da je zapalio automobil Bake Praseta

1 h

0

Više iz rubrike

Два вијека Матице српске

Društvo

Dva vijeka Matice srpske

55 min

0
упозорење земљотрес бих данас

Društvo

Stigla upozorenja građanima zbog zemljotresa

2 h

0
Земљотрес Ливно

Društvo

Snažan zemljotres pogodio BiH! Pristižu informacije

2 h

0
Директорка демaнтовала писање појединих медија о постојању списка ученика

Društvo

Direktorka demantovala pisanje pojedinih medija o postojanju spiska učenika

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

20

14

Predmet protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka vodiće posebno odjeljenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner