Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 14. kolu

Loto rezultati 14. kola, koje je izvučeno 17. februar 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 5, 34, 28, 29, 15, 9, 4. Loto sedmica u iznosu od 7.900.000 KM nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 14. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 7.900.000 KM izvučeni su brojevi:

5, 34, 28, 29, 15, 9, 4.

Loto plus rezultati, 14. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.490.000 KM izvučeni su brojevi:

37, 30, 21, 9, 8, 18, 2.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 14. kolo

Džoker igra u 14. kolu iznosila je 740.000 KM, izvučeni su brojevi:

9 7 3 6 7 6

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.