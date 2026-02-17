Logo
Đurić: Uspjeh rukovodstva Srpske na međunarodnom planu od ogromnog značaja za naš narod

Izvor:

ATV

17.02.2026

21:20

Ђурић: Успјех руководства Српске на међународном плану од огромног значаја за наш народ
Foto: Printscreen/X

Šef diplomatije Srbije Marko Đurić nakon održanog sastanka sa rukovodstvom Srpske poručio je da njihov uspjeh koji su postigli na međunarodnom planu i prethodnih godinu dana od ogromnog je i dugoročnog značaja za naš narod svuda.

"Oduševljen sam toplim gostoprimstvom u Banjaluci gde sam danas imao sastanke i srdačne razgovore sa Željkom Cvijanović, članom Predsjedništva BiH, Miloradom Dodikom, Anom Trišić Babić i najvišim predstavnicima Republike Srpske i srpskog naroda u BiH.Ono što su postigli na međunarodnom planu u prethodnih godinu dana od ogromnog je i dugoročnog značaja za naš narod svuda. Čestitke od srca", poručio je Đurić.

On je poručio da će Srbija nastaviti da bude podrška i oslonac našem narodu u svemu, snažan zagovarač regionalne saradnje i stabilnosti u BiH i poštovanja Dejtonskim ugovorom utvrđenih prava Republike Srpske.

