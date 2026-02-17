Đurić: Uspjeh rukovodstva Srpske na međunarodnom planu od ogromnog značaja za naš narod

Šef diplomatije Srbije Marko Đurić nakon održanog sastanka sa rukovodstvom Srpske poručio je da njihov uspjeh koji su postigli na međunarodnom planu i prethodnih godinu dana od ogromnog je i dugoročnog značaja za naš narod svuda.

"Oduševljen sam toplim gostoprimstvom u Banjaluci gde sam danas imao sastanke i srdačne razgovore sa Željkom Cvijanović, članom Predsjedništva BiH, Miloradom Dodikom, Anom Trišić Babić i najvišim predstavnicima Republike Srpske i srpskog naroda u BiH.Ono što su postigli na međunarodnom planu u prethodnih godinu dana od ogromnog je i dugoročnog značaja za naš narod svuda. Čestitke od srca", poručio je Đurić.

On je poručio da će Srbija nastaviti da bude podrška i oslonac našem narodu u svemu, snažan zagovarač regionalne saradnje i stabilnosti u BiH i poštovanja Dejtonskim ugovorom utvrđenih prava Republike Srpske.