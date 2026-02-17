Kresojević poručio Vukanoviću: Podržimo Stanivukovića za kandidata za predsjednika Srpske

Opozicioni poslanici u NSRS krenuli su u međusobni obračun, a tu prednjače optužbe i uvrede koje upućuju jedni drugima Nebojša Vukanović i Bojan Kresojević.

Gotovo u svakoj diskusiji lider Liste za pravdu i red prozivao je Draška Stanivukovića, kao i njegove bliske saradnike. PDP-ov Bojan Kresojević koji je najviše puta prozvan u većini slučajeva oćutao je na prozivke Vukanovića, ali u jednom trenutku izgubio strpljenje i obratio se Vukanoviću lično i poručio mu da zajedno podrže Draška Stanivukovića za kandidata za predsjednika Srpske.

"Gospodine Vukanoviću, vi nemate kredibilitet da govorite šta je istina. Vi kažete da znate za dogovor da će gospodin Draško Stanivuković biti predsjednik Vlade. Sad ću vam jednostavno objasniti da niste u pravu. Dogovorimo se vi i ja da predložimo da Draško Stanivuković bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. To je čovjek koji uvjerljivo u ovom trenutku, a i dugo već vremena, ima najveću podršku građana Republike Srpske. Pogledajte istraživanja, pogledajte rezultate svih izbora. Vi ste pozivali na opoziv gospodina Stanivukovića, vi ste bili ti koji su ga rušili na prošlim izborima. On je pokazao da uprkos što je imao za protivnika vas i SNSD, upravo zbog toga", rekao je Kresojević nakon čega je zamolio potpredsjednika NSRS da utiča poslanike Liste za pravdu i red.

Nebojša Vukanović je nakon Skupštine SDS-a gdje je odlučeno da će Branko Blanuša biti kandidat te stranke za predsjednika Republike Srpske na prethodnim izborima objavio i svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.

Republika Srpska Uslovljena podrška Blanuši? Vukanović prepušten Stanivukoviću

Vukanović je istakao da SDS treba da ima kandidata za predsjednika Republike Srpske, a da za kandidaturu za člana Predsjedništva BiH treba da se bore on i Draško Stanivuković, a da sud bude popularnost.

Prema tvrdnjama Vukanovića, njegova popularnost je daleko veća od popularnosti koju ima Draško Stanivuković, dok iz Pokreta Sigurna Srpska suptilno dolaze rezultati istraživanja koji govore da je ipak Stanivuković najpopularniji.

To je više uvertira za obračun sa SDS-om o kandidaturi za predsjednika Republike Srpske, više nego obračun sa Nebojšom Vukanovićem.