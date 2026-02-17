Minić sa Ginkelom: Srpska posvećena konstruktivnom rješavanju svih otvorenih pitanja u BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske razgovarao je danas u Banjaluci sa otpravnikom poslova ambasade SAD-a Džonom Ginkelom.

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru, Minić izrazio je posvećenost Vlade Republike Srpske mirnom i konstruktivnom rješavanju svih otvorenih pitanja u BiH.

On je ukazao da je Vlada Republike Srpske otvorena za sve inicijative koje mogu doprinijeti jačanju međusobnog povjerenja i poboljšanja životnog standarda svih građana.