Minić sa Ginkelom: Srpska posvećena konstruktivnom rješavanju svih otvorenih pitanja u BiH

Izvor:
ATV
17.02.2026
19:10
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske razgovarao je danas u Banjaluci sa otpravnikom poslova ambasade SAD-a Džonom Ginkelom.
U otvorenom i konstruktivnom razgovoru, Minić izrazio je posvećenost Vlade Republike Srpske mirnom i konstruktivnom rješavanju svih otvorenih pitanja u BiH.
On je ukazao da je Vlada Republike Srpske otvorena za sve inicijative koje mogu doprinijeti jačanju međusobnog povjerenja i poboljšanja životnog standarda svih građana.
Republika Srpska
4 h1
BiH
2 d1
Republika Srpska
2 d0
Republika Srpska
3 d0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h12
Republika Srpska
3 h1
Najnovije
Najčitanije
20
30
20
25
20
24
20
22
20
14
Trenutno na programu