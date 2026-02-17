Kuzmić: Sa mljekarima postignut dogovor, do ljeta stabilizacija

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je danas da je sa mljekarima postignut dogovor o povećanju podsticaja po litru mlijeka na 0,30 pfeninga i po grlu 500 KM, istakavši da je riječ o trenutnoj mjeri kako bi se pružila pomoć zbog poremećaja na svjetskom, regionalnom i domaćem tržištu.

"Ti aneksi ugovora koji su postignuti trajaće do kraja marta kada ćemo ponovo sjesti sa mljekarima i otkupljivačima da vidimo kako će se situacija razvijati. Imamo uvjerenje da će do ljeta stanje biti u potpunosti stabilizovano", rekla je Kuzmićeva novinarima u Banjaluci.

Kuzmićeva je dodala da resorno ministarstvo i Vlada Republike Srpske nemaju problema da o stanju u mljekarstvu razgovaraju i na sjednicama Narodne skupštine, te bilo kojim drugim sastancima.

Ona je podsjetila da su rezultati u poljoprivredi mjerljivi, te se odnose na povećanje proizvodnje u svim sektorima.

Prema njenim riječima, očekuje se da će ove sedmice biti pušten u proceduru i novi pravilnik o podsticajima za 2026. godinu.

"Od danas kreću isplate određenih podsticaja i tako da će naši poljoprivrednici ući u proljetnu sjetvu sa sredstvima na njihovim računima", poručila je resorni ministar.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da današnja posebna sjednica o mljekarstvu nije bila potrebna, jer je već postignut dogovor mljekara i Vlade Srpske.

On je istakao da je informacija o stanju u mljekarstvu puna selektivno izabranih podataka, te se predlažu mjere koje prevazilaze domen Ministarstva poljoprivrede i Vlade, baveći se pitanjima promjena izmjena zakonodavstva u oblasti javnih nabavki što je na nivou BiH.

Poslanik PDP-a Milanko Mihajlica rekao je da je opozicija planirala da na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o stanju u mljekarstvu, koja nije održana jer nije bilo podrške za usvajanje dnevnog reda, predloži usvajanje zakona o podsticajima u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Mihajlica je rekao novinarima da je Udruženje mljekara Republike Srpske podržalo zahtjev opozicije za održavanje posebne sjednice parlamenta Srpske o stanju u mljekarstvu i poljoprivredi.

Poslanik PDP-a Bojan Kresojević izjavio je da su poslanici iz opozicije nezadovoljni što danas nije održana posebna sjednica, te ocijenio da je skupštinska većina "našla prazninu u Poslovniku" da bi, kako kaže, izbjegla raspravu u parlamentu na ovu temu.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je danas trebala da bude razmatrana informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede nije održana jer nije bilo podrške skupštinske većine tokom glasanja o usvajanju dnevnog reda.

Za održavanje posebne sjednice glasala su 24 poslanika, nije bilo glasova protiv, dok je jedan poslanik bio uzdržan.

Zahtjev za održavanje posebne sjednice ranije su potpisali poslanici opozicionih stranaka u Srpskoj.