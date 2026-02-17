Karan sa Ginkelom: Institucije Srpske posvećene poštovanju slova Dejtona i očuvanju ustavne pozicije Srpske

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas u Palati Republike u Banjaluci sa otpravnikom poslova Ambasade SAD Džonom Ginkelom.

Predsjednik Srpske istakao je da je Republika Srpska posvećena poštovanju slova Dejtonskog sporazuma i očuvanju ustavne pozicije Republike Srpske.

Tokom sastanka predsjednik Republike naglasio je da su institucije Republike Srpske konstruktivan partner usmjeren na saradnju, te očuvanje mira i stabilnosti, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Chargé d'Affaires, a.i., John Ginkel congratulated RS President Sinisa Karan on his election and had a productive discussion with him and former RS Acting President Ana Trisic Babic on partnership, cooperation, and advancing opportunities for all people across Bosnia and… pic.twitter.com/zUpBRxkHPs — US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) February 17, 2026

Sastanku je prisustvovao i direktor Kancelarije Ambasade SAD u Banjaluci Tod Bulok.