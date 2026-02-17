Novi šok u kraljevskoj porodici: Princ Endrju slao Epstinu fotografije kćerki

Endrju Mauntbeten-Vindsor poslao je nekoliko fotografija svojih mladih ćerki u božićnoj čestitki pokojnom osuđenom pedofilu Džefriju Epstajnu, uprkos tome što je tvrdio da je prekinuo kontakt.

Vojvoda od Jorka poslao je e-mejl Džefriju Epstajnu, koji je u tom trenutku tek izašao iz zatvora, a u božićnoj poruci su bile slike njegovih ćerki i bilo je napisano:

"Mnogo radosti i sreće u ovom periodu i u godini koja je pred nama“, napisao je Endrju, a navodi se u novim dokumentima iz Epstajnoviih dosijea.

Božićna čestitka sadržala je slike poslate kada je Beatris imala 23, a Evgenija 21 godinu, piše Ekspress.

Čestitka poslana 21. decembra 2011. ruši tvrdnju Endrjua da je prekinuo svaki kontakt sa Epstajnom nakon što su fotografisani zajedno u Central Parku u Njujorku 5. decembra 2010.

U intervjuu za BBC 2019. godine, Endrju je rekao voditeljki Emiliji Meitlis:

"Nisam imao nikakav kontakt sa njim od toga dana i neću nadalje“, rekao je tadašnji princ u intervjuu.

"O čemu je Endrju razmišljao? Nije pametno slati fotografije svojih ćerki osuđenom seksualnom prestupniku", rekao je insajder za Dejli Mejl.

Božićna čestitka Epstajnu bila je naslovljena sa "Njegovo Kraljevsko Visočanstvo, Vojvoda od Jorka“ i uključivala je zajedničku fotografiju princa sa svojim ćerkama, Bestris i Evgenijom, na snijegu.

Princeza Beatris je prikazana kako nosi božićni šešir i čarape, dok je princeza Evgenija imala krznenu kapu i braon šal.

Epstajnovi dosijei su otkrili koliko su često Evgeniju i Beatris roditelji uvodili u društveni krug osuđenog pedofila.

E-mejlovi od Fergi prema Epsstajnu čak su govorili o seksualnom životu njene mlađe ćerke, u jednom od njih je navedeno da je Evgenija bila na "seks vikendu" kada je imala 19 godina.

Sara Ferguson, zajedno sa Beatris i Evgenijom, takođe je pozvala Epstajna da proslavi 50. Endruov rođendan i obavijestila ga o dres-kodu, koji je bio "odela i koktel haljine".

Šta će još isplivati na video iz Epstajnovih dosijea kada je princ i njegova porodica u pitanju, ostaje nam da vidimo.

