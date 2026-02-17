Iran zatvorio Hormuški moreuz

Iran je objavio da je privremeno zatvorio Hormuški moreuz za vrijeme vojnih vježbi sa bojevom municijom.

Ovo je prvi put da je Iran objavio zatvaranje ovog ključnog međunarodnog vodenog puta, kroz koji prolazi 20 odsto svjetske nafte, otkako su SAD počele da prijete Iranu i šalju vojnu opremu u region, prenosi Asošiejted pres.

Ovaj potez označava dalju eskalaciju višenedeljne stagnacije koja bi mogla da izazove novi rat na Bliskom istoku, navodi agencija.

Nakon što je u Ženevi počeo još jedan krug indirektnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o iranskom nuklearnom programu, iranski državni mediji su saopštili da je Iran lansirao rakete prema Hormuškom moreuzu i da će zatvoriti moreuz nekoliko sati zbog "bezbjednosnih i pomorskih razloga".

Iranska Revolucionarna garda započela je vojnu vježbu Hormuškom moreuzu, Persijskom zalivu i Omanskom zalivu, ključnim međunarodnim pomorskim rutama.

Ovo je druga vojna vježba sa bojevim raketama posljednjih nedjelja u ovom području.

Iranski lider ajatolah Ali Hamnei upozorio je danas Vašington zbog povećanog vojnog prisustva SAD na Bliskom istoku.

"Naravno, ratni brod je opasna sprava, ali opasnije od ratnog broda je oružje koje može potopiti ratni brod do dubina mora," rekao je Hamnei, prenosi iranska državna televizija.

Prošle nedjelje, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će nosač aviona "Džerald Ford", najveći na svijetu, biti poslat iz Karipskog mora na Bliski istok kako bi se pridružio drugim ratnim brodovima i vojnoj opremi koju SAD već ima u regionu.

Nosač aviona "Ford" pridružiće se brodu " Abraham Linkoln" i njegovim pratećim razaračima sa navođenim raketama, koji se već nalaze u regionu više od dvije nedjelje.