Učenik napravio "spisak"?: Oglasila se policija o školi u Srebrenici

Policijska uprava Zvornik radi na zaprimljenoj prijavi Prve osnovne škole u Srebrenici o događaju u ovoj obrazovnoj ustanovi, rečeno je danas Srni u ovoj upravi.

"S obzirom na to da se radi o maloljetnim licima, za sve dalje informacije nadležno je Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini", rečeno je u Policijskoj upravi.

Podsjećamo, kako su ranije mediji pisali dječak (14) osmog razreda "Prve osnovne škole" u Srebrenici bošnjačke nacionalnosti napravio je spisak drugara iz razreda koje navodno planira da ubije, a čitav slučaj prijavljen je policiji.

