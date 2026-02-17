Učenik napravio "spisak"?: Oglasila se policija o školi u Srebrenici

17.02.2026
17:09
Policijska uprava Zvornik radi na zaprimljenoj prijavi Prve osnovne škole u Srebrenici o događaju u ovoj obrazovnoj ustanovi, rečeno je danas Srni u ovoj upravi.
"S obzirom na to da se radi o maloljetnim licima, za sve dalje informacije nadležno je Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini", rečeno je u Policijskoj upravi.
Podsjećamo, kako su ranije mediji pisali dječak (14) osmog razreda "Prve osnovne škole" u Srebrenici bošnjačke nacionalnosti napravio je spisak drugara iz razreda koje navodno planira da ubije, a čitav slučaj prijavljen je policiji.
Opširnije pročitajte u ovom tekstu.
