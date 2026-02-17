Logo
Large banner

Učenik napravio "spisak"?: Oglasila se policija o školi u Srebrenici

17.02.2026

17:09

Komentari:

0
Прва основа школа у Сребреници
Foto: Facebook

Policijska uprava Zvornik radi na zaprimljenoj prijavi Prve osnovne škole u Srebrenici o događaju u ovoj obrazovnoj ustanovi, rečeno je danas Srni u ovoj upravi.

"S obzirom na to da se radi o maloljetnim licima, za sve dalje informacije nadležno je Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini", rečeno je u Policijskoj upravi.

Podsjećamo, kako su ranije mediji pisali dječak (14) osmog razreda "Prve osnovne škole" u Srebrenici bošnjačke nacionalnosti napravio je spisak drugara iz razreda koje navodno planira da ubije, a čitav slučaj prijavljen je policiji.

Opširnije pročitajte u ovom tekstu.

Прва основа школа у Сребреници

Hronika

Užas u Srebrenici: Dječak (14) napravio spisak drugara iz razreda koje želi da ubije

Podijeli:

Tagovi :

Srebrenica

Škola

Spisak u školi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Епстин доказао да су теоретичари завјере били у праву, али не онако како они мисле

Svijet

Epstin dokazao da su teoretičari zavjere bili u pravu, ali ne onako kako oni misle

3 h

0
Извјештај: Украјинска војска у катастрофалном стању, ситуација критична!

Svijet

Izvještaj: Ukrajinska vojska u katastrofalnom stanju, situacija kritična!

3 h

0
Детаљи несреће у Александровцу: Повријеђени пребачени на УКЦ

Hronika

Detalji nesreće u Aleksandrovcu: Povrijeđeni prebačeni na UKC

4 h

1
Каран са Гинкелом: Институције Српске посвећене поштовању слова Дејтона и очувању уставне позиције Српске

Republika Srpska

Karan sa Ginkelom: Institucije Srpske posvećene poštovanju slova Dejtona i očuvanju ustavne pozicije Srpske

4 h

0

Više iz rubrike

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

Društvo

Nevrijeme u Trebinju: Jak vjetar lomio grane i obarao reklame

4 h

0
Електро-Бијељина: Усаглашавање инвестиција у електромрежу у Лопарама

Društvo

Elektro-Bijeljina: Usaglašavanje investicija u elektromrežu u Loparama

5 h

0
Преминуо Мишо Рељић

Društvo

Preminuo Mišo Reljić

6 h

0
Вријеме

Društvo

Gdje se sutra očekuje snijeg?

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Tehnička greška u lutriji zbunila sve, morali ponoviti

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner