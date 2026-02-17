Logo
Large banner

Izvještaj: Ukrajinska vojska u katastrofalnom stanju, situacija kritična!

Izvor:

RT Balkan

17.02.2026

16:58

Komentari:

0
Извјештај: Украјинска војска у катастрофалном стању, ситуација критична!
Foto: Tanjug / AP / Andriy Andriyenko

Oružane snage Ukrajine se nalaze u kritičnoj situaciji južno od Kupjansk-Uzlovog u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije, pozivajući se na svjedočenja zatvorenika i presretnute radio-pozive.

"U jedinicama 1. brigade specijalnih snaga Nacionalne garde Ukrajine i 43. mehanizovane brigade, blokiranim na istočnoj obali reke Oskol južno od sela Kupjansk-Uzlov, razvila se katastrofalna situacija. Oružane snage snage trpe značajne gubitke zbog promrzlina i hipotermije", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je dodalo da je zbog toga do 30 odsto ukrajinskih vojnika van stroja i ne može da bude evakuisano. Neprijateljski vojnici su primorani da provode noći u rovovima na otvorenom i neogrejanim zemunicama.

"Ruske posade dronova lako otkrivaju pokušaje paljenja vatre. Svi identifikovani položaji se uništavaju", navodi se u saopštenju.

Prema Ministarstvu odbrane, situaciju ukrajinskih snaga pogoršava kiša i niske temperature. Sredinom nedjelje očekuje se da će noćne temperature pasti na -11 stepeni Celzijusa, tako da će se situacija samo pogoršati.

Zarobljeni vojnik Dmitrij Kušnerenko takođe je izvestio da na ukrajinske vojnike koji se povlače kod Kupjanska-Uzlovog pucaju njihove sopstvene trupe.

"Naše trupe, koje su otišle, pobile su sve u Kašarovskoj šumi — tamo su stacionirani nacisti iz Prve brigade. Ubijaju sve koji idu ka Oskolu. Ima mnogo promrzlih i bolesnih ljudi. I generalno, ne evakuišu ranjene. Ako ste ranjeni, možete se smatrati već poginulim. Komandanti vam zabranjuju da napuštate svoje položaje", istakao je.

Prema njegovim riječima, komanda ukrajinskih snaga ignoriše činjenicu da su borbene operacije nemoguće i na zahtjeve za povlačenje odgovara prijetnjama.

Ministarstvo odbrane Rusije je 27. januara objavilo da su ruske snage oslobodile Kupjansk-Uzlov.

Podijeli:

Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

Svijet

Nova runda pregovora, ključne teme na sastanku Rusije i Ukrajine

5 h

0
Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

Svijet

Tramp traži od Ukrajine da brzo postigne dogovor sa Rusijom

13 h

0
Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини

Svijet

Orban: Bez Trampa nema puta ka skorom okončanju sukoba u Ukrajini

23 h

0
Фицо: Постоје земље које не говоре истину о Украјини

Svijet

Fico: Postoje zemlje koje ne govore istinu o Ukrajini

1 d

0

Više iz rubrike

Иран затворио Хормушки мореуз

Svijet

Iran zatvorio Hormuški moreuz

4 h

0
Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

Svijet

Nova runda pregovora, ključne teme na sastanku Rusije i Ukrajine

5 h

0
Улетио у минимаркет и кренуо да напада људе: Има мртвих и повријеђених у Сиднеју

Svijet

Uletio u minimarket i krenuo da napada ljude: Ima mrtvih i povrijeđenih u Sidneju

5 h

0
Главни уредник руског војног часописа погинуо у зони СВО

Svijet

Glavni urednik ruskog vojnog časopisa poginuo u zoni SVO

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Tehnička greška u lutriji zbunila sve, morali ponoviti

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner