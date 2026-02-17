Stigla upozorenja građanima zbog zemljotresa

Korisnici Androd telefona upozoreni su večeras neposredno pred jači zemljotres koji je registrovan u BiH.

"Zato je Android car, upozori te ko iz pećine glasom, ekran zacrveni pa ako imaš vremena spasavaj glavu. Jedan od velikih pluseva", napisao je jedan od korisnika na društvenim mrežama.

Građani koji su dobili notifikaciju su korisnici Android uređaja jer se radi o Androidovom sistemu za upozorenje na zemljotrese koji je pokrenut u junu 2021.

Kako je objašnjeno, on omogućava da upozori korisnike do nekoliko sekundi prije potresa, kako bi mogli da preduzme mjere zaštite.

Sistem radi tako što pametni telefoni imaju male akcelerometre (naprave za mjerenje ubrzanja tijela u pokretu) i oni mogu da detektuju signale koji ukazuju na mogući zemljotres.

Ako telefon detektuje tako nešto, automatski šalje signal serveru za detekciju zemljotresa zajedno sa lokacijom gdje se dešava.

Server zatim kombinuje informacije iz brojnih uređaja i zaključuje da li se zaista radi o potresu. Pošto se sve dešava brzinom svjetlosti (otprilike brzina kojom putuje telefonski signal), to je dosta brže od brzine zemljotresa i omogućava tako brzo obavještenje.