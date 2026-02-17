Snažan zemljotres pogodio BiH! Pristižu informacije

Snažan zemljotres jačine 4.5 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u BiH, 17. februara u 17:31 časova.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.824 i dužine 16.8984 nedaleko od Livna.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Reakcije građana:

Brojni građani ostavili su uznemirene komentare na društvenim mrežama nakon zemljotresa.

"U Konjicu treslo ko Rudar Želju juče", "Zato je Android car, upozori te ko iz pećine glasom, ekran zacrveni pa ako imaš vremena spasavaj glavu. Jedan od velikih pluseva", "Osjetilo se u Sarajevu", "Zadrmalo je i u Makarskoj", "Boga mi je ljuljalo", "Česti zemljotresi na tom području!".