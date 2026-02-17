Snažan zemljotres pogodio BiH! Pristižu informacije

Izvor:
ATV
17.02.2026
17:42
Snažan zemljotres jačine 4.5 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u BiH, 17. februara u 17:31 časova.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.824 i dužine 16.8984 nedaleko od Livna.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 17, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/eZBgFZsfby
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
Brojni građani ostavili su uznemirene komentare na društvenim mrežama nakon zemljotresa.
"U Konjicu treslo ko Rudar Želju juče", "Zato je Android car, upozori te ko iz pećine glasom, ekran zacrveni pa ako imaš vremena spasavaj glavu. Jedan od velikih pluseva", "Osjetilo se u Sarajevu", "Zadrmalo je i u Makarskoj", "Boga mi je ljuljalo", "Česti zemljotresi na tom području!".
