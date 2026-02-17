Logo
Large banner

Direktorka demantovala pisanje pojedinih medija o postojanju spiska učenika

Izvor:

SRNA

17.02.2026

17:16

Komentari:

1
Директорка демaнтовала писање појединих медија о постојању списка ученика
Foto: RTRS

Direktor Prve osnovne škole u Srebrenici Snežana Jandrić izjavila je Srni da su u ovoj obrazovnoj ustanovi preduzete sve zakonske mjere radi bezbjednosti učenika i da se vrše provjere u vezi sa tvrdnjama o postojanju spiska učenika koje jedan đak navodno planira da ubije.

Ona je navela da radi zaštite maloljetnog lica ne može iznositi detalje o slučaju navodnog spiska koji, kako je rekla, niko nije vidio, već je jedna djevojčica to prijavila odjeljenskom starješini.

Прва основа школа у Сребреници

Društvo

Učenik napravio "spisak"?: Oglasila se policija o školi u Srebrenici

Prema njenim riječima, ni odjeljenski starješina nije vidio spisak, ali je obavijestio kolektiv, pa su preduzete su mjere da se spriječi vršnjačko nasilje.

"Preduzeli smo sve zakonske mjere u saradnji sa nadležnim institucijama radi zaštite i bezbjednosti učenika, a upoznali smo i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske o ovom slučaju", istakla je Jandrićeva.

Ona je naglasila da je danas održan i roditeljski sastanak na kojem su bili i roditelji učenika osmog razreda, da su svi upoznati o slučaju sa ciljem upozorenja i sprečavanja nasilja, odnosno smirivanja situacije.

Прва основа школа у Сребреници

Hronika

Užas u Srebrenici: Dječak (14) napravio spisak drugara iz razreda koje želi da ubije

Iz Policijske uprave Zvornik Srni je ranije rečeno da u ovoj upravi rade na zaprimljenoj prijavi Prve osnovne škole u Srebrenici, te da je za dalje informacije nadležno Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

Srna nezvanično saznaje da su svi učenici navedene škole u vezi sa ovim slučajem, bošnjačke nacionalnosti, pa se ne može govoriti o incidentu zasnovanom na nacionalnoj osnovi.

Podijeli:

Tagovi :

Spisak u školi

Srebrenica

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали

Republika Srpska

Vukanovićevi poslanici napustili polaganje zakletve predsjednika Srpske

3 h

12
Данас помрачење Сунца, прво у овој години и видљиво само на јужној хемисфери

Nauka i tehnologija

Danas pomračenje Sunca, prvo u ovoj godini i vidljivo samo na južnoj hemisferi

3 h

0
Епстин доказао да су теоретичари завјере били у праву, али не онако како они мисле

Svijet

Epstin dokazao da su teoretičari zavjere bili u pravu, ali ne onako kako oni misle

3 h

0
Извјештај: Украјинска војска у катастрофалном стању, ситуација критична!

Svijet

Izvještaj: Ukrajinska vojska u katastrofalnom stanju, situacija kritična!

3 h

0

Više iz rubrike

Прва основа школа у Сребреници

Društvo

Učenik napravio "spisak"?: Oglasila se policija o školi u Srebrenici

3 h

0
Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

Društvo

Nevrijeme u Trebinju: Jak vjetar lomio grane i obarao reklame

4 h

0
Електро-Бијељина: Усаглашавање инвестиција у електромрежу у Лопарама

Društvo

Elektro-Bijeljina: Usaglašavanje investicija u elektromrežu u Loparama

5 h

0
Преминуо Мишо Рељић

Društvo

Preminuo Mišo Reljić

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Tehnička greška u lutriji zbunila sve, morali ponoviti

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner