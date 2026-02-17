Direktorka demantovala pisanje pojedinih medija o postojanju spiska učenika

Direktor Prve osnovne škole u Srebrenici Snežana Jandrić izjavila je Srni da su u ovoj obrazovnoj ustanovi preduzete sve zakonske mjere radi bezbjednosti učenika i da se vrše provjere u vezi sa tvrdnjama o postojanju spiska učenika koje jedan đak navodno planira da ubije.

Ona je navela da radi zaštite maloljetnog lica ne može iznositi detalje o slučaju navodnog spiska koji, kako je rekla, niko nije vidio, već je jedna djevojčica to prijavila odjeljenskom starješini.

Prema njenim riječima, ni odjeljenski starješina nije vidio spisak, ali je obavijestio kolektiv, pa su preduzete su mjere da se spriječi vršnjačko nasilje.

"Preduzeli smo sve zakonske mjere u saradnji sa nadležnim institucijama radi zaštite i bezbjednosti učenika, a upoznali smo i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske o ovom slučaju", istakla je Jandrićeva.

Ona je naglasila da je danas održan i roditeljski sastanak na kojem su bili i roditelji učenika osmog razreda, da su svi upoznati o slučaju sa ciljem upozorenja i sprečavanja nasilja, odnosno smirivanja situacije.

Iz Policijske uprave Zvornik Srni je ranije rečeno da u ovoj upravi rade na zaprimljenoj prijavi Prve osnovne škole u Srebrenici, te da je za dalje informacije nadležno Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

Srna nezvanično saznaje da su svi učenici navedene škole u vezi sa ovim slučajem, bošnjačke nacionalnosti, pa se ne može govoriti o incidentu zasnovanom na nacionalnoj osnovi.