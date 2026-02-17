Logo
Large banner

Lindzi Von stigla kući – mora na još jednu operaciju

Izvor:

B92

17.02.2026

18:26

Komentari:

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026
Foto: Tanjug/AP/Marco Trovati

Američka skijašica Lindzi Von vratila se kući gdje će nastaviti oporavak nakon četiri hirurške intervencije koje je imala u Italiji.

Devet dana od teškog pada koji je doživjela tokom trke na olimpijskim igrama, Von se još nijednom nije osovila na noge, kako je i sama rekla u jednoj od posljednjih objava.

U međuvremenu, iz bolnice u Trevizu prevezena je na avion za SAD, tamo je već stigla, i gde će, prema izvještajima, biti podvrgnuta još jednoj - petoj operaciji.

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Nepokretna sam, moram opet na operaciju: Oglasila se Lindzi Von

Devet dana prije pomenute trke, Von je, podsjetimo, već doživela opasan pad i tešku povredu tom prilikom - rupturu prednjih ukrštenih ligamenata.

Ipak, i pored ozbiljnog stanja kolena je odlučila da se takmiči na ZOI.

Samo 13 sekundi je ostala na skijama u Kortini, tada je zakačila kapiju, izgubila kontrolu i stropoštala se. Helikopterom je potom prebačena u bolnicu gde joj je dijagnostigikovan kompleksan prelom tibije lijeve noge.

U nedjelju je otpuštena iz bolnice.

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von bi mogla da se suoči sa amputacijom

"Nisam stala na noge nedjelju dana", javila se Von putem svog naloga na "X" mreži.

"U bolničkom krevetu sam još od trke i mada još uvijek ne mogu da stojim, osjećaj što sam ponovo kući je predivan. Veliko hvala svima u Italiji što su se dobro brinuli o meni", dodala je.

Von je jedna od najtrofejnijig skijašica svih vremena, ipak karijeru su joj, pored uspjeha i medalja, obilježile i teške povrede. Ona je 2019. godine objavila da se penzioniše, da bi se 2024. vratila na stazu i to nakon što je obavila zamjenu dijela koljena.

(b92)

Podijeli:

Tagovi :

Lindzi Von

Lindzi Von pad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Американци потврдили: Напали смо – 11 мртвих

Svijet

Amerikanci potvrdili: Napali smo – 11 mrtvih

2 h

0
Његов повратак у преговарачки тим Русије је забрињавајући сигнал за Кијев

Svijet

Njegov povratak u pregovarački tim Rusije je zabrinjavajući signal za Kijev

2 h

0
упозорење земљотрес бих данас

Društvo

Stigla upozorenja građanima zbog zemljotresa

2 h

0
Додик честитао Сију кинеску Нову годину

Republika Srpska

Dodik čestitao Siju kinesku Novu godinu

2 h

0

Više iz rubrike

Атле Ли Мекграт плаче у шуми

Ostali sportovi

Favorit za zlato diskvalifikovan, bacio štapove i otišao u šumu da plače

1 d

0
Marko Sljivic zimske olimpijske igre zoi 2026

Ostali sportovi

ZOI: Paljanin Marko Šljivić među 30 najboljih u slalomu

1 d

0
Тренер вријеђао одбојкашице

Ostali sportovi

Trener Partizana sramno vrijeđao mlade odbojkašice

1 d

0
Штурла Холм Лагрид

Ostali sportovi

Medalje u sjeni skandala: Rival se našalio na račun nevjernog olimpijca

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

20

14

Predmet protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka vodiće posebno odjeljenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner