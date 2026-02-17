Lindzi Von stigla kući – mora na još jednu operaciju

Američka skijašica Lindzi Von vratila se kući gdje će nastaviti oporavak nakon četiri hirurške intervencije koje je imala u Italiji.

Devet dana od teškog pada koji je doživjela tokom trke na olimpijskim igrama, Von se još nijednom nije osovila na noge, kako je i sama rekla u jednoj od posljednjih objava.

U međuvremenu, iz bolnice u Trevizu prevezena je na avion za SAD, tamo je već stigla, i gde će, prema izvještajima, biti podvrgnuta još jednoj - petoj operaciji.

Devet dana prije pomenute trke, Von je, podsjetimo, već doživela opasan pad i tešku povredu tom prilikom - rupturu prednjih ukrštenih ligamenata.

Ipak, i pored ozbiljnog stanja kolena je odlučila da se takmiči na ZOI.

Samo 13 sekundi je ostala na skijama u Kortini, tada je zakačila kapiju, izgubila kontrolu i stropoštala se. Helikopterom je potom prebačena u bolnicu gde joj je dijagnostigikovan kompleksan prelom tibije lijeve noge.

U nedjelju je otpuštena iz bolnice.

"Nisam stala na noge nedjelju dana", javila se Von putem svog naloga na "X" mreži.

"U bolničkom krevetu sam još od trke i mada još uvijek ne mogu da stojim, osjećaj što sam ponovo kući je predivan. Veliko hvala svima u Italiji što su se dobro brinuli o meni", dodala je.

Von je jedna od najtrofejnijig skijašica svih vremena, ipak karijeru su joj, pored uspjeha i medalja, obilježile i teške povrede. Ona je 2019. godine objavila da se penzioniše, da bi se 2024. vratila na stazu i to nakon što je obavila zamjenu dijela koljena.

