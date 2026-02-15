Medalje u sjeni skandala: Rival se našalio na račun nevjernog olimpijca

Norveški biatlonac Šturla Holm Lagrid osvojio je i drugu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, ali je njegov uspjeh ostao u sjenci javnog priznanja da je prevario d‌jevojku, a sada se na njegov račun našalio i jedan od rivala.

Iako bi osvajanje prvih olimpijskih medalja za svoju zemlju trebalo da bude jedan od najboljih perioda u životu 28-godišnjeg sportiste, čini se da Lagrid ima važnijih briga.

Nakon što je Lagrid u petak osvojio bronzu u muškoj sprinterskoj trci na 10 kilometara, ispred Francuza Emilijena Žaklina za svega dvije desetinke sekunde, francuski biatlonac odlučio je da se našali na račun Norvežanina, prenosi b92.

"Pobijedio me je nevjeran tip", izjavio je 30-godišnji Žaklin za norveški VG Sport poslije trke.

"Srediću ga u ned‌jelju, vidjećemo", dodao je, vjerovatno misleći na muško finale.

Ranije ove ned‌jelje Lagrid je, nakon osvajanja prve medalje, dao jednu od najneobičnijih izjava u istoriji Olimpijskih igara, kada je – u očiglednom pokušaju da je vrati – priznao da je prevario svoju bivšu partnerku.

"Postoji neko sa kim sam ovo želio da podijelim, a ko danas možda ne gleda. Prije šest mjeseci upoznao sam ljubav svog života, najljepšu i najljubazniju osobu na svijetu. A prije tri mjeseca napravio sam najveću grešku i prevario je", rekao je.

"Imao sam zlatnu medalju u svom životu. Gledam samo nju. Ne znam šta želim da postignem ovim, ali sport mi je posljednjih dana u drugom planu. Zato bih volio da ovo mogu da podijelim s njom", dodao je tada Lagrid.

Odgovor bivše d‌jevojke

Iako je kasnije priznao da plakanje pred kamerama i ispovijest o bivšoj ljubavi možda nisu bili najbolji potez, nadao se da će mu se ona javiti nakon što vidi njegov istup. Iako je ostala anonimna, njegova bivša partnerka zaista je vid‌jela viralni trenutak, ali se čini da Lagridov potez nije doneo rezultat kojem se nadao.

"Čak i nakon izjave ljubavi pred cijelim svijetom, teško je oprostiti", poručila je.

"Nisam izabrala da budem stavljena u ovu situaciju i boli me što se u njoj nalazim. Bili smo u kontaktu i on zna šta mislim o svemu ovome", zaključila je.