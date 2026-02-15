Umro Miodrag Grujić

Izvor:
Agencije
15.02.2026
14:58
Komentari:0
U knjaževačkoj bolnici preminuo je Miodrag Grujić Miša, dugogodišnji trener i jedan od stubova razvoja atletike u Timočkoj krajini. Imao je 67 godina.
Miodrag Grujić rođen je 13. decembra 1959. godine u Kalni, mjestu u kojem će biti i ispraćen na vječni počinak.
Tokom višedecenijskog rada, Grujić je ostavio snažan i trajan trag u atletici istočne Srbije.
Ekonomija
Hiljade poslodavaca odbilo da isplate minimalnu platu
Važio je za predanog pedagoga i trenera koji je čitav profesionalni život posvetio radu sa mladima, stvarajući generacije atletičara i atletičarki koji su prve korake na stazi načinili upravo pod njegovim vođstvom.
Njegova energija, posvećenost i odnos prema sportu bili su prepoznatljivi svima koji su sa njim sarađivali.
Posebno značajnu ulogu imao je u radu Atletski klub Mladost iz Zaječara, gdje je godinama bio jedan od ključnih oslonaca kluba. Njegovi saradnici i učenici oprostili su se od njega emotivnim porukama.
Jedan od njegovih dugogodišnjih saradnika, Zoran Milić, poručio je:
"Mišo, bez tebe Atletski klub ‘Mladost’ Zaječar ne bi opstao! Anđeli te čuvali, brate moj".
Nauka i tehnologija
Pametni satovi mogu predvidjeti depresiju
Poruke oproštaja pristizale su i od brojnih sportista i kolega koji su radili sa Grujićem:
"Cijeli život si dao atletici, mnoge generacije pamtiće te kao dobrog čovjeka i trenera koji je iznjedrio dobre dječake i djevojčice. Vječna ti slava".
"Mišo, legendo. Bio si pravi sportista i veliki uzor mladima koji su prošli kroz Atletski klub ‘Mladost’. Nedostajaćeš nam", neke su od poruka.
Najnovije
Najčitanije
17
04
17
00
16
42
16
41
16
25
Trenutno na programu