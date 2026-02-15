Umro Miodrag Grujić

U knjaževačkoj bolnici preminuo je Miodrag Grujić Miša, dugogodišnji trener i jedan od stubova razvoja atletike u Timočkoj krajini. Imao je 67 godina.

Miodrag Grujić rođen je 13. decembra 1959. godine u Kalni, mjestu u kojem će biti i ispraćen na vječni počinak.

Tokom višedecenijskog rada, Grujić je ostavio snažan i trajan trag u atletici istočne Srbije.

Važio je za predanog pedagoga i trenera koji je čitav profesionalni život posvetio radu sa mladima, stvarajući generacije atletičara i atletičarki koji su prve korake na stazi načinili upravo pod njegovim vođstvom.

Njegova energija, posvećenost i odnos prema sportu bili su prepoznatljivi svima koji su sa njim sarađivali.

Posebno značajnu ulogu imao je u radu Atletski klub Mladost iz Zaječara, gdje je godinama bio jedan od ključnih oslonaca kluba. Njegovi saradnici i učenici oprostili su se od njega emotivnim porukama.

Jedan od njegovih dugogodišnjih saradnika, Zoran Milić, poručio je:

"Mišo, bez tebe Atletski klub ‘Mladost’ Zaječar ne bi opstao! Anđeli te čuvali, brate moj".

Poruke oproštaja pristizale su i od brojnih sportista i kolega koji su radili sa Grujićem:

"Cijeli život si dao atletici, mnoge generacije pamtiće te kao dobrog čovjeka i trenera koji je iznjedrio dobre dječake i djevojčice. Vječna ti slava".

"Mišo, legendo. Bio si pravi sportista i veliki uzor mladima koji su prošli kroz Atletski klub ‘Mladost’. Nedostajaćeš nam", neke su od poruka.