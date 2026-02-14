Logo
Silovana olimpijka priznala nove teške detalje

Izvor:

Agencije

14.02.2026

12:45

Елиса Кристи
Elisa Kristi (35), trostruka svjetska prvakinja u brzom klizanju, dala je intervju u kojem je govorila o tome kako joj se život promijenio.

Godine 2010, sa 19 godina, nakon učešća na Zimskim olimpijskim igrama u Vankuveru, Kristi je silovana i od tada je proživjela izuzetno teške trenutke, kako lično tako i profesionalno, jer su njeni sportski rezultati bili loši.

Bez rezultata, Kristi je promijenila različite poslove, pa čak je bila i dostavljačica hrane.

Карта Европе

Svijet

BiH u crvenom na novoj karti Evrope

Sada, sa 35 godina, bivša svjetska prvakinja zarađuje novac na platformi za odrasle, gdje objavljuje svoje slike koje se mogu pogledati samo uz pretplatu.

Britanka je rekla da zarađuje oko 6.000 evra mjesečno, ali da je ljudi osuđuju zbog odluke koju je donijela.

"Nikada nisam zamišljala da ću ikada ovo uraditi. Voljela sam sport, učinila sam sve da osvojim medalju. Svaki put. Moji bliski prijatelji su me podržavali, ali nekoliko prijatelja više ne razgovara sa mnom zbog ovoga", rekla je za "Telegraf" i dodala:

"To nije moj dugoročni plan. Želim se baviti sportom, ali za sada me to održava na površini. Bilo je sjajno biti plaćen za klizanje, ali osim ako se ne baviš sportom s puno sponzora, teško je izdržavati se nakon što prestaneš".

Сат

Zanimljivosti

Ove godine ljetno računanje vremena počinje ranije, evo i zašto

"Mislim da bi, da sam bila atletičarka na 100 metara, priča bila drugačija. Ako posvetite 17 godina svog života sportu, ne biste trebali biti u ovoj finansijskoj situaciji. Ljudi bi trebali razmisliti prije nego što osuđuju bivšeg sportistu", ispričala je Kristi.

