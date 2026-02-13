Logo
Nepokretna sam, moram opet na operaciju: Oglasila se Lindzi Von

Izvor:

Agencije

13.02.2026

19:15

Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američka skijaška legenda Lindzi Von doživjela je težak pad u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Nakon pada moglo se čuti kako vrišti od bolova, a sa staze je evakuisana najpre nosilima, a potom i helikopterom.

Velika šampionka, koja je na Igrama nastupila uprkos ranijoj povredi prednjeg ukrštenog ligamenata, istakla je da joj pažnja fanova iz cijelog svijeta mnogo znači.

“Hvala svima koji mi šalju cvijeće, pisma i… ajkule”, rekla je Von uz osmijeh, pokazujući pritom plišanu igračku u svom zaglavlju.

“I plišane životinje… Mnogo mi je to sve pomoglo u ovih teških nekoliko dana u bolnici. Konačno se osjećam opet svojom, ali preda mnom je dug, dug put", rekla je.

“Sutra (u subotu) me čeka još jedna operacija, nadam se da će proći dobro i da onda mogu da idem kući. Još su neizvjesni naredni koraci… U bolnici sam, uglavnom nepokretna, ali prijatelji i porodica mi dolaze…”, priznala je Amerikanka, ne skrivajući da joj fizička ograničenja trenutno teško padaju.

Uprkos tome što je prikovana za krevet, istakla je da joj snagu daju ljudi kojima je okružena, ali i rezultati njenih sunarodnika na borilištima.

“Pisma i cvijeće, sve ovo što sam spomenula, stvarno je nevjerovatno, u tom pogledu sam srećna što imam toliko ljudi koji mi pomažu da prođem kroz ovo. Hvala svima”, poručila je Von, dodajući na kraju da joj uspjesi tima SAD takođe ulivaju neophodnu energiju za oporavak.

Lindzi Von pad

Lindzi Von

ZOI 2026

Milano Kortina 2026

