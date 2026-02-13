Lindzi Von bi mogla da se suoči sa amputacijom

Američka skijaška legenda Lindzi Von doživela je težak pad u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, a prema riječima francuskih stručnjaka, primarni cilj sada je spasavanje noge.

Četrdesetjednogodišnja Von zadobila je kompleksan prelom tibije (cjevanice) tokom finalne trke u Kortini.

Nakon pada moglo se čuti kako vrišti od bolova, a sa staze je evakuisana najprije nosilima, a potom i helikopterom.

Specijalista za koleno iz Liona, dr Bertrand Soneri-Kote, izjavio je za RMC Sport da su ovakve povrede izuzetno ozbiljne i da u pojedinim slučajevima mogu završiti amputacijom.

"Vremenski okvir oporavka je nepredvidiv. Proći će mjeseci prije nego što ponovo bude mogla normalno da hoda. Njen prvi cilj sada je da zadrži nogu i da ponovo stane na nju. Povratak vrhunskom skijanju u ovom trenutku nije tema. Neke povrede poput ove mogu završiti amputacijom", upozorio je francuski lekar.

On je dodao da fotografije koje je Von objavila na Instagramu pokazuju da je, uprkos uspješnim operacijama, postavljen spoljašnji fiksator, metalna konstrukcija koja stabilizuje kost, što znači da prelom još nije u potpunosti saniran.

"Povreda je izuzetno ozbiljna, praviće joj probleme mjesecima, a moguće su i doživotne posljedice", istakao je Soneri-Kote, dodajući da se ovakve povrede češće viđaju u saobraćajnim nesrećama, naročito kod motociklista.

Slično mišljenje izneo je i drugi francuski hirurg Nikola Bodrije, koji je za list L'Ekip rekao da je riječ o teškom, vjerovatno višestrukom prelomu sa mogućim oštećenjima kože, nerava i mišića.

Prema njegovim riječima, čak i mlađoj osobi bi za potpuni oporavak bilo potrebno oko godinu dana.

Von je u međuvremenu otkrila da je već imala tri operacije i poručila da nema kajanja zbog povratka na stazu, iako je samo nekoliko dana prije trke pokidala prednji ukršteni ligament (ACL), što kako tvrdi, nije povezano sa ovim padom.

"Moj olimpijski san nije završen onako kako sam željela. U spustu je razlika između savršene linije i katastrofalne povrede ponekad svega nekoliko centimetara. Bila sam samo pet inča previše blizu kapiji kada mi je desna ruka zapela i izazvala pad. ACL i prethodne povrede nisu imale veze sa ovim", poručila je Von.

Dodala je da je zadobila kompleksan prelom tibije koji je trenutno stabilan, ali će zahtijevati više operacija kako bi se pravilno sanirao.

Tokom trke, Von je pri velikoj brzini zakačila jednu od kapija desnom stranom tijela, nakon čega je pala.

Von je 2010. godine na Olimpijskim igrama u Vankuveru osvojila zlato u spustu i postala prva Amerikanka kojoj je to pošlo za rukom.

U karijeri je zabilježila 45 pobjeda u spustu i 28 u superveleslalomu, čime se svrstala među najuspješnije brze skijašice u istoriji alpskog skijanja.

S obzirom na težinu povrede, ostaje otvoreno pitanje da li će se jedna od najvećih šampionki ovog sporta ikada više takmičiti na najvišem nivou.