Lindzi Von opet u vrhu trendinga: Eksplicitni sadržaj ''nezaobilazan'' u biografiji

Težak pad Lindzi Von privukao je veliku pažnju javnosti, zbog čega je ova skijaška zvijezda ponovo došla pod budno oko javnosti.

Američka skijašica Lindzi Von doživjela je u nedjelju, 8. februara 2026. godine, težak pad tokom trke spusta na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu i Kortini.

Ostali sportovi Lindzi Von u stabilnom stanju

Slavna skijašica je na današnjoj trci na Stelvio stazi u Bormiju startovala kao 13. i i vrlo brzo je nakon skoka izgubila kontrolu i pala zbog čega je zavladao muk na stazi.

Stazom su se prolamali krici slavne Von, a gledaoci su u nevjerici posmatrali kako je helikopter prevozi u bolnicu.

Često u centru pažnje

Već prije početka Zimskih olimpijskih igara Lindzi je dospjela u centar pažnje zbog povrede koju je doživjela pa je konstantno bila u samom vrhu trendinga na Guglu.

Javnost se interesovala da li će nastupiti na ZOI, a nakon današnjeg pada to interesovanje je dodatno poraslo.

Tako, mnogi su "guglali" njenu biografiju, a neizbježno je bilo pominjanje jednog od njenih skandala koji su uzdrmali sportski svijet.

Prije nekoliko godina u javnost su isplivale šokantne eksplicitne fotografije koje je Lindzi razmjenjivala sa svojim bivšim dečkom, jednim od najboljih golfera u istoriji, Tajgerom Vudsom.

Snimci potpuno obnažene Vonove tada su se munjevito širile kako sajtovima za odrasle tako i društvenim mrežama.

Fotografije su i danas dostupne na internetu, a Lindzi i Tajger su, uprkos brojnim prozivkama, prešli preko svega i nastavili sa svojim karijerama.

Otkriveno u kakvom je stanju Lindzi Von

Lindzi Von nalazi se u stabilnom stanju u bolnici nakon teškog pada tokom trke spusta na Zimskim olimpijskim igrama u italijanskoj Kortini d'Ampeko, saopšteno je iz Skijaškog saveza Sjedinjenih Država.

"Lindzi je zadobila povredu, ali je u stabilnom stanju i u dobrim rukama tima američkih i italijanskih ljekara", navodi se u saopštenju.

Vonova je prebačena u bolnicu helikopterom nakon što je doživjela težak pad poslije samo 13 sekundi vožnje spusta.

Neimenovani izvor rekao je da se Vonova nalazi u bolnici u Trevizu.