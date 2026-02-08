Jezive scene na ZOI: Stravičan pad Lindzi Von!

Horor scene desile su se na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Čuvena skijašica Lindzi Von doživjela je katastrofalan pad i to pri velikoj brzini, a ovo je njen drugi pad u kratkom vremenskom periodu pošto joj se nešto slično desilo i u Kran-Montani kada joj je stradalo koljeno.

Svi su se u trenutku sledili i uhvatili za glavu, a kako je sve izgledalo pogledajte u sljedećem uznemirujućem snimku:

No me lo puedo creer



Lindsey Vonn, 41 años y el cruzado roto, se cae



Los gritos de dolor 😔pic.twitter.com/1VbMI34Kq9 — Irene Gómez (@Negmezz) February 8, 2026

- Takmičim se na svojim petim Olimpijskim igrama u 41. godini, bez obzira da li mislite da je bezbjedno ili ne - izjavila je ona relativno skoro.