Jezive scene na ZOI: Stravičan pad Lindzi Von!

Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!
Foto: screenshot

Horor scene desile su se na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Čuvena skijašica Lindzi Von doživjela je katastrofalan pad i to pri velikoj brzini, a ovo je njen drugi pad u kratkom vremenskom periodu pošto joj se nešto slično desilo i u Kran-Montani kada joj je stradalo koljeno.

Svi su se u trenutku sledili i uhvatili za glavu, a kako je sve izgledalo pogledajte u sljedećem uznemirujućem snimku:

- Takmičim se na svojim petim Olimpijskim igrama u 41. godini, bez obzira da li mislite da je bezbjedno ili ne - izjavila je ona relativno skoro.

