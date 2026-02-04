Logo
Olimpijske igre 2026. "Spust Lindzi Von u Kortini veliki rizik"

Izvor:

ATV

04.02.2026

17:50

Foto: Tanjug/AP/Marco Trovati

Planirani nastup Lindzi Von sa pokidanim ukrštenim ligamentom u spustu izazvao je veliku pažnju. Specijalisti za koljeno upozoravaju na rizike koje bi superzvezda preuzela eventualnim nastupom. U Kortini koljeno „kraljice brzine“ mora da izdrži ekstremne sile i stabilizuje se isključivo mišićima, dok se istovremeno značajno povećava rizik od novih povreda – počinje trka s vremenom.

Dr Alesandro Mase (Alessandro Massé) direktor je Odjeljenja za ortopediju bolnice „Città della Salute“ u Torinu.

U razgovoru za „Gazzetta dello Sport“ istakao je da pokidani ukršteni ligament remeti cjelokupnu biomehaniku koljena.

Vrhunske sportistkinje poput Von, zahvaljujući snažnoj okolnoj muskulaturi noge, mogu to da kompenzuju.

Ipak, Mase je priznao da lično ima rezerve i da je rizik veliki.

Von: Ljekari upozoravaju na rizik od naknadnih povreda

Dodatno su i stručnjaci iz Švajcarske analizirali Vonine olimpijske planove nakon povrede ukrštenog ligamenta.

Hirurg za koljeno dr Tomas Šnajder (Thomas Schneider) naglasio je za „nau.ch“ da bi nastup u tehničkim disciplinama bio isključen. Kod spusta, međutim, vidi određenu šansu, jer je muskulatura kontinuirano pod napetošću i na taj način pomaže stabilizaciji koljena.

Sportski fizioterapeut Tom Buri (Tom Burri) bio je znatno direktniji u izjavi za švajcarski informativni portal: „Objektivno, to nije dobra ideja“, jer je „vjerovatnoća nove povrede koljena značajno povećana“.

Trka s vremenom

Buri, koji radi sa vrhunskim sportistima i sportistkinjama, pored fizičkih prepreka vidi i mentalne izazove: „Biće veliki zadatak zaista ići do granica izdržljivosti.“ Prema njegovim riječima, dijagnoza pokidanog ukrštenog ligamenta biće stalno prisutna.

Kako navodi Buri, u nekoliko dana do olimpijskog spusta neophodno je pokušati što prije povratiti punu pokretljivost, tako što će se opustiti zaštitna napetost mišića.

Jasno je, dakle: do spusta za dame u Kortini u nedjelju (11.30 časova) za Lindzi Von počela je trka s vremenom.

Lindzi Von

ZOI 2026

zimske olimpijske 2026

Milano Kortina 2026

Komentari (0)
