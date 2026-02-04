Logo
Jedna od najljepših sportistkinja stigla na Zimske olimpijske igre

Izvor:

Agencije

04.02.2026

11:58

Јута Лердам
Foto: Instagram

Jedna od najlepših i najpraćenijih sportistkinja današnjice, holandska klizačica Juta Lerdam koja se svojevremeno skinula za "Plejboj", stigla je u Milano povodom Zimskih olimpijskih igara na kojima će predstavljati svoju zemlju, što je otkrila na društvenim mrežama.

Doletjela je privatnim avionom i obavijestila svojih pet miliona pratilaca na Instagramu da je spremna za takmičenje koje se održava od 6. do 22. februara u Milanu, a na kojem je umalo propustila svoju šansu za učešće.

U decembru je pala u kvalifikacionoj trci na 1.000 metara, međutim ostvarila je uspjeh u disciplini na 500 metara, zbog čega je na kraju ipak izabrana za predstavnicu Holandije.

Ko je Juta Lerdam?

Ova zanosna, atraktivna plavuša, koja ima 27 godina i visoka je 181 centimetar, na Instagramu broji čak pet miliona pratilaca, što je znatno više u odnosu na raniji period kada je učestvovala na igrama.

Redovno dijeli objave iz privatnog i sportskog života, a u medijima je često zastupljena i kao vjerenica Džejka Pola, profesionalnog boksera i internet zvijezde koji ju je zaprosio prošle godine.

Juta je zvijezda brzog klizanja, nekoliko puta je bila svjetska i evropska prvakinja, a u Pekingu 2022. godine osvojila je srebrnu medalju u disciplini na 1.000 metara.

