Ovo su kriterijumi za nastup na Zimskim olimpijskim igrama

Zimske olimpijske igre održavaju se u Italiji od 6. do 22. februara 2026. godine. Ljubitelji ovog sporta željno iščekuju početak takmičenja, a ovo su kriterijumi koje sportisti treba da ispune kako bi se našli na prestižnom takmičenju.
Osim zdravstvene sposobnosti i poziva Nacionalnog olimpijskog komiteta, sportisti moraju da poštuju Olimpijsku povelju, uključujući pravila o dopingu. Obavezno je potpisivanje Ugovora o učešću na Olimpijskim igrama.
Tehničke discipline: Plasman u Top 500 na svjetskoj rang listi (Slalom i Veleslalom).
Brze discipline: Plasman u Top 400 na svjetskoj rang listi (Spust i Super G).
FIS bodovi: Maksimalno 80 bodova za brze discipline i 120 bodova za tehničke discipline.
Glavni uslov: Maksimalno 200 FIS bodova na rang listi.
Rezultati na trkama: Sportista mora ostvariti norme na dvije seniorske trke (npr. na Svjetskom prvenstvu, Svjetskom kupu ili FIS trkama).
Ostali sportovi
Prve Zimske olimpijske igre: Ženama samo jedna disciplina, falilo snijega
Individualna norma: Najmanje dvije trke sa 150 IBU poena ili manje na IBU kupu, EP ili SP.
Alternativa: Plasman u prvoj polovini rezultata na Juniorskom svjetskom prvenstvu.
FIS bodovi: Minimum 50.00 bodova na rang listi.
Plasman: Top 30 na trkama Svjetskog kupa ili Svjetskog prvenstva.
Za sportove kao što su umjetničko klizanje i skeleton, OKS će definisati precizne interne kriterijume onog trenutka kada sportisti budu blizu ispunjavanja opštih međunarodnih normi.
