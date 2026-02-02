Logo
Ovo su kriterijumi za nastup na Zimskim olimpijskim igrama

ATV

02.02.2026

21:17

Зимске олимпијске игре 2026 ЗОИ када почињу
Foto: Tanjug/AP/Luca Bruno

Zimske olimpijske igre održavaju se u Italiji od 6. do 22. februara 2026. godine. Ljubitelji ovog sporta željno iščekuju početak takmičenja, a ovo su kriterijumi koje sportisti treba da ispune kako bi se našli na prestižnom takmičenju.

Osim zdravstvene sposobnosti i poziva Nacionalnog olimpijskog komiteta, sportisti moraju da poštuju Olimpijsku povelju, uključujući pravila o dopingu. Obavezno je potpisivanje Ugovora o učešću na Olimpijskim igrama.

SPECIFIČNI USLOVI PO SPORTOVIMA

Alpsko skijanje

Tehničke discipline: Plasman u Top 500 na svjetskoj rang listi (Slalom i Veleslalom).

Brze discipline: Plasman u Top 400 na svjetskoj rang listi (Spust i Super G).

FIS bodovi: Maksimalno 80 bodova za brze discipline i 120 bodova za tehničke discipline.

Nordijsko skijanje (Cross Country)

Glavni uslov: Maksimalno 200 FIS bodova na rang listi.

Rezultati na trkama: Sportista mora ostvariti norme na dvije seniorske trke (npr. na Svjetskom prvenstvu, Svjetskom kupu ili FIS trkama).

прве зимске олимпијске игре

Ostali sportovi

Prve Zimske olimpijske igre: Ženama samo jedna disciplina, falilo snijega

Biatlon

Individualna norma: Najmanje dvije trke sa 150 IBU poena ili manje na IBU kupu, EP ili SP.

Alternativa: Plasman u prvoj polovini rezultata na Juniorskom svjetskom prvenstvu.

Snoubord (Big Air/ Slopestule)

FIS bodovi: Minimum 50.00 bodova na rang listi.

Plasman: Top 30 na trkama Svjetskog kupa ili Svjetskog prvenstva.

Za sportove kao što su umjetničko klizanje i skeleton, OKS će definisati precizne interne kriterijume onog trenutka kada sportisti budu blizu ispunjavanja opštih međunarodnih normi.

Milano Kortina 2026

ZOI 2026

