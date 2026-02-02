Logo
Kakav nokaut: Srbin unazadio Ukrajinca - VIDEO

ATV

02.02.2026

10:29

Радивоје Калајџић нокаутирао Украјинца
Foto: Screenshot

Srpski borac Radivoje Kalajdžić (34) ostvario je spektakularnu pobjedu nokautom nad Ukrajincem Oleksandrom Gvozdikom u sedmoj rundi, na priredbi Zufa Boksing 2, održanoj u "Meta Apeks Centru" u Las Vegasu.

Kalajdžić je u trenutku prekida meča gubio na bodovnim karticama sudija (60:52, 60:52 i 59:53), u uvodnoj borbi glavnog programa ovog događaja, ali onda se dogodio preokret!

Sjevnuo je udarac i jasno je da je kraj...

nokaut

boks

