Kakav nokaut: Srbin unazadio Ukrajinca - VIDEO

Izvor:
ATV
02.02.2026
10:29
Komentari:0
Srpski borac Radivoje Kalajdžić (34) ostvario je spektakularnu pobjedu nokautom nad Ukrajincem Oleksandrom Gvozdikom u sedmoj rundi, na priredbi Zufa Boksing 2, održanoj u "Meta Apeks Centru" u Las Vegasu.
Kalajdžić je u trenutku prekida meča gubio na bodovnim karticama sudija (60:52, 60:52 i 59:53), u uvodnoj borbi glavnog programa ovog događaja, ali onda se dogodio preokret!
Sjevnuo je udarac i jasno je da je kraj...
Ostali sportovi
10 h0
Ostali sportovi
20 h0
Ostali sportovi
21 h0
Ostali sportovi
22 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu