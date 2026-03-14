Trag vodi preko Balkana: Krijumčari uzeli milijardu evra

U okviru "Operacije Ancora" razotkrivena je do sada najveća mreža krijumčara u Austriji. Preko 100.000 migranata navodno je prokrijumčareno ovom organizacijom preko balkanske rute. Uhapšeno je više od 130 osumnjičenih.

Balkanska ruta krijumčarenja migranata

Turska

Bugarska

Grčka

Srbija

Rumunija

Mađarska

Austrija

D‌jelimično Njemačka

Policija u Štajerskoj uspjela je da razbije krijumčarsku organizaciju dosad neviđenih razmjera. Ključnu ulogu imala je policijska stanica u Spielfeldu, koja je vodila istragu uz podršku Savezne kriminalističke službe, više pokrajinskih kriminalističkih od‌jeljenja i Europola. Ovo je na konferenciji za štampu potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner.

"Mora nam biti zajednički cilj da brutalnoj i neljudskoj krijumčarskoj mafiji oduzmemo osnovu za poslovanje", rekao je ministar Karner.

Početak akcije

Sve je počelo akcijom u graničnom području prema Sloveniji u decembru 2023. Tokom kontrole došlo je do izuzetno rizičnog bjekstva jednog krijumčarskog vozila, čiji je vozač probio policijsku blokadu. Čak ni pucnji policije nisu uspjeli da zaustave vozilo. Nedugo zatim automobil je sletio sa puta na klizavoj podlozi. Policajci su u tovarnom prostoru pronašli osam osoba iz Sirije. Vozač je uspio da pobjegne.

"Hawala" sistem

Godinu dana kasnije, u maju, uslijedile su racije i brojne pretresne akcije, pri čemu su zaplijenjeni oružje i narkotici. Šest glavnih osumnjičenih, starih između 20 i 50 godina, porijeklom iz Sirije, Avganistana i Ruske Federacije, sada se nalaze u istražnom zatvoru u Beču.

Zaplijenjeni su i digitalni nosači podataka sa informacijama o finansijskom sistemu kojim su se krijumčari služili – tzv. "hawala sistemu". Jedno od “brokerskih mjesta” ovog sistema u Beču je bila prodavnica mobilnih telefona.

Hawala sistem može se opisati i kao "transfer, protok novca, ali bez kretanja novca". Naime, klijent, u ovom slučaju migrant, novac ne daje direktno krijumčaru, nego hawala posredniku, sa kojim dogovara tajnu šifu odnosno lozinku. Migranti, uz pomoć krijumčara, potom nastavljaju put preko granice. Kada stignu na odredište, u neku od zemalja zapadne Evrope, u ovom slučaju Austriji, dogovorenu šifru saopštava drugom "hawala" posredniku u toj zemlji.

On potom javlja prvom posredniku, sa kojim je lozinka i dogovorena na lokaciji na kojoj je ostavljen novac.

I to je znak da je posao obavljen uspješno i da krijumčar može da preuzme svoju zaradu. "Hawala" sistem je jedan vrsta garancije da klijenti neće ostati bez novca sve dok ne dobiju uslugu za koju su platili.

Uzimali i do 20.000 evra po osobi

Prema policijskim saznanjima, grupa je od 2023. do 2025. organizovala krijumčarenje duž balkanske rute – od Turske preko Bugarske, Grčke, Srbije, Rumunije, Mađarske do Austrije, a d‌jelimično i dalje do Njemačke. Za svaku osobu uzimane su sume između 10.000 i 20.000 evra. Procjene govore da su ukupni prihodi mogli da dostignu oko milijardu evra.

Struktura mreže

Pretpostavlja se da je postojala hijerarhijska struktura, ali da je svaka organizaciona jedinica d‌jelovala samostalno. Svaka organizaciona jedinica imala je dva lidera ili vođe, jednu osobu odgovornu za finansije i više vozača, regrutovanih preko društvenih mreža. Sirijski klan "Al-Sarawi" navodno je koordinisao tokove novca, teritorijalne nadležnosti i protok informacija.

Do sada je uhapšeno više od 130 osumnjičenih, sprovedeno oko 150 saslušanja i analizirano više terabajta podataka. Identifikovano je preko 1000 ilegalnih krijumčarskih vozila. Više od 100.000 migranata je tako prebačeno preko granica. Istražni spis "Operacije Ancora" već obuhvata oko 14.000 stranica, prenose Nezavisne novine.