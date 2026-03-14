"Harec": U narednim danma direktni pregovori Izraela i Libana

Očekuje se da će Izrael i Liban održati direktne razgovore u narednim danima, piše list "Harec" pozivajući se na dva upućena izvora.
Zet američkog predsjednika Donalda Trampa Džared Kušner biće uključen u razgovore koji bi mogli da budu održani u Parizu ili na Kipru, a izraelsku delegaciju predvodiće Ron Dermer, piše list.
Dermer je prošle godine bio šef izraelskog pregovaračkog tima za oslobađanje talaca.
Francuski predsjednik Emanuel Makron ranije je ponudio da njegova zemlja bude posrednik u razgovorima Izraela i Libana u Parizu.
