Logo
Large banner

"Harec": U narednim danma direktni pregovori Izraela i Libana

Izvor:

Agencije

14.03.2026

18:48

Komentari:

0
"Харец": У наредним данма директни преговори Израела и Либана
Foto: Tanjug / AP / Ariel Schalit

Očekuje se da će Izrael i Liban održati direktne razgovore u narednim danima, piše list "Harec" pozivajući se na dva upućena izvora.

Zet američkog predsjednika Donalda Trampa Džared Kušner biće uključen u razgovore koji bi mogli da budu održani u Parizu ili na Kipru, a izraelsku delegaciju predvodiće Ron Dermer, piše list.

Dermer je prošle godine bio šef izraelskog pregovaračkog tima za oslobađanje talaca.







Francuski predsjednik Emanuel Makron ranije je ponudio da njegova zemlja bude posrednik u razgovorima Izraela i Libana u Parizu.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael

Liban

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јак земљотрес погодио популарно туристичко мјесто

Svijet

Jak zemljotres pogodio popularno turističko mjesto

1 h

0
Иран запријетио Америци: Циљаћемо компаније

Svijet

Iran zaprijetio Americi: Ciljaćemo kompanije

1 h

0
Овако су Американци сравнили са земљом острво Карг

Svijet

Ovako su Amerikanci sravnili sa zemljom ostrvo Karg

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Šaljemo ratne brodove!

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

19

Oštre reakcije na najavljeno HVO okupljanje kod Dervente: Nedopustivo

19

08

Stručnjaci upozoravaju trudnice: Ovo može dovesti do anemije

19

05

Antiiranska rezolucija posvađala proiransko Sarajevo

18

58

Centralne vijesti, 14.03.2026.

18

52

Preminuo čuveni Jurgen Habermas

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner