Jak zemljotres pogodio popularno turističko mjesto

Grčko ostrvo Krit danas je pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara i udaljen 177 kilometara od Irakliona.

Za sada nema izvještaja o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.