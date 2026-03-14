Jak zemljotres pogodio popularno turističko mjesto

Autor:ATV
14.03.2026
18:12
Komentari:0
Grčko ostrvo Krit danas je pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara i udaljen 177 kilometara od Irakliona.
Za sada nema izvještaja o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
