Iran zaprijetio Americi: Ciljaćemo kompanije

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je da će Islamska Republika napasti postrojenja američkih kompanija na Bliskom istoku ukoliko iranska energetska infrastruktura bude meta napada, uz poruku da će Teheran u eventualnim odmazdnim akcijama nastojati da izbegne gusto naseljena područja.

"Naše snage će ciljati postrojenja američkih kompanija"

"Ako budu gađani iranski objekti, naše snage će ciljati postrojenja američkih kompanija u regionu ili kompanija u kojima Sjedinjene Amerilke Države imaju udio", rekao je Arakči, prenijela je Al Džazira.

On je dodao da će Iran u eventualnim odmazdnim udarima "d‌jelovati oprezno kako gusto naseljena područja ne bi bila meta".

Ormuz "otvoren"

Arakči je rekao i da je moreuz Ormuz "otvoren", ali da Iran neće dozvoliti prolazak "naftnim tankerima i brodovima neprijatelja i njihovih saveznika".

Kroz strateški važan moreuz, koji povezuje Persijski zaliv sa Indijskim okeanom, prolazi oko 20 odsto svjetskog prometa nafte.

Svijet Ovako su Amerikanci sravnili sa zemljom ostrvo Karg

Američke snage su tokom noći izvele napad velikih razmjera na ostrvo Hark u Iranu, a u udaru su uništena skladišta pomorskih mina, bunkeri za skladištenje raketa i brojni drugi vojni objekti,saopštila je Centralna komanda američke vojske (CENTCOM).

"Američke snage su uspješno pogodile više od 90 iranskih vojnih ciljeva na ostrvu Hark, uz očuvanje naftne infrastrukture", navodi se u saopštenju CENTCOM-a na mreži Iks.

Korpus Islamske Revolucionarne garde (IRGC) saopštio je zatim da su američki interesi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući luke, dokove i vojne objekte, legitimne mete nakon američkog napada na iranska ostrva.

Iran izvozi 90 odsto nafte preko postrojenja na ostrvu Hark

Svijet Tramp: Šaljemo ratne brodove!

Iran izvozi 90 odsto svoje nafte preko postrojenja na ostrvu Hark, na severoistoku Persijskog zaliva.

Američki predsjednik je izjavio da će preispitati svoju odluku da poštedi od napada naftnu infrastrukturu na ostrvu Hark ako Iran nastavi da ometa prolaz brodova kroz ključnu naftnu rutu.