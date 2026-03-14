Ogroman skok cijena gasa u Evropi: Ko najviše ispašta?

14.03.2026
Posljedice sukoba na Bliskom istoku ukazuju na zavisnost zemalja Evropske unije o gasu za proizvodnju električne energije, navodi Ember Institut u novoj studiji.
"Globalni sukobi uzrokovali su ponovni vrtoglavi porast cijena gasa", rekao je u petak jedan od autora, Kris Roslou.
Regije koje su posebno zavisne o uvozu gasa za proizvodnju električne energije "mogle bi se suočiti s dramatičnim ekonomskim posljedicama" rata u Iranu, koji je već podigao cijenu goriva dva nedjelje nakon izbijanja.
Cijena gasa u Evropi već je porasla za gotovo 50 posto, a nakon samo 10 dana rata, trošak uvoza fosilnih goriva porastao je za 2,5 milijarde evra.
Međutim, zemlje EU pate u vrlo različitim nivoima.
Zemlje koje više zavise o električnoj energiji iz gasnih elektrana najteže su pogođene.
"U prvoj sedmici marta cijene električne energije porasle su na najviši nivo ove godine u Njemačkoj, Holandiji, Italiji i Belgiji. Zemlje koje su manje zavisne o gasu, poput Španije, Portugala, Francuske i nordijskih zemalja, manje pate“, kaže Ember.
Povećanje cijene fosilnih goriva pokrenulo je raspravu u EU o cjenovniku za emisije CO2. Prema Sistemu trgovanja emisijama (ETS), kompanije u određenim sektorima, uključujući proizvodnju električne energije, moraju kupiti dozvole za emisije stakleničkih gasova.
Italija, koja uveliko zavisi od gasa za proizvodnju električne energije, nedavno je zatražila suspenziju ETS-a i želi raspravljati o reformi mehanizma određivanja cijena na samitu EU sljedeće sedmice.
Studija, međutim, procjenjuje da ETS podstiče smanjenje zavisnosti o fosilnim gorivima i da kazne za emisije CO2 čine samo mali dio konačne cijene električne energije, navodi Seebiz.
Cijene gasa u Evropi rastu zbog geopolitičkih sukoba na Bliskom istoku koji utiču na globalno tržište energenata. Studija Ember instituta pokazuje da EU i dalje značajno zavisi od gasa za proizvodnju električne energije, zbog čega poremećaji u snabdijevanju brzo povećavaju cijene energije.
