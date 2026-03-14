Iran dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz

Izvor:
Tanjug
14.03.2026
12:19
Komentari:0
Iran je dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas iranski ambasador u Indiji Mohamad Fatali.
Fatali nije želio da navede koliko je plovila dobilo bezbjedan prolaz kroz moreuz.
Teheran je, nakon bombardovanja Irana koje su pokrenule SAD i Izrael, u velikoj mjeri obustavio pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.
Kroz taj strateški plovni put transportuje se od 20 do 40 odsto svjetske nafte i pomorskog tečnog prirodnog gasa.
Srbija
3 h0
Region
3 h0
Banja Luka
3 h1
BiH
3 h1
Najnovije
Najčitanije
15
30
15
20
15
10
15
01
15
00
Trenutno na programu