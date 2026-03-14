Iran dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz

Iran je dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas iranski ambasador u Indiji Mohamad Fatali.

Fatali nije želio da navede koliko je plovila dobilo bezbjedan prolaz kroz moreuz.

Teheran je, nakon bombardovanja Irana koje su pokrenule SAD i Izrael, u velikoj mjeri obustavio pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Kroz taj strateški plovni put transportuje se od 20 do 40 odsto svjetske nafte i pomorskog tečnog prirodnog gasa.