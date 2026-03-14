Uništeni komandni centri Hezbolaha

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo uništilo je nekoliko komandnih centara Hezbolaha tokom talasa napada na jugu Libana i u Bejrutu, saopštile su Izraelske odbrambene snage /IDF/.

Vojska navodi da su operativci Hezbolaha djelovali u komandnim centrima radi jačanja napada na Izrael.

Od eskalacije neprijateljstava početkom ovog mjeseca, IDF je pogodio više od 110 komandnih centara Hezbolaha, prenosi portal "Tajms of Izrael".