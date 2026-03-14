Tri najbolje fizičke aktivnosti ako ste pod stresom

Mi se ne možemo u potpunosti zaštititi od stresnih situacija, ali postoje fizičke aktivnosti koje nas mogu brzo osloboditi stresa.

1. Trčanje

Ovo je najlakši i najjeftiniji način da se riješite stresa. Trčite onoliko koliko mislite da je dovoljno, a zatim pređite na brzo hodanje. Fitnes instruktori napominju da ovaj jednostavan i svima dostupan način da se smanji stres nije uporediv sa bilo kojim drugim. I radi 100%.

Dok trčite, nema potrebe da razmišljate da li to radite ispravno ili ne - samo uživajte u procesu i odredite odgovarajući tempo trčanja.

2. Joga

Na drugom mjestu je joga. Naravno, joga - klasični umirujući fitnes. Pored toga, joga je odličan način da se ne samo oslobodite stresa, već da protegnete i ojačate mišiće tijela. U roku od 10 minuta treninga primetićete da su sve brige nestale.

Najbolji način da smanjite stres je da radite jogu kod kuće. Joga kod kuće vam omogućava da se opustite i fokusirate se na sebe.

3. Plivanje

Plivanje zatvara tri anti stres fizičke aktivnosti. Voda savršeno otklanja umor i smiruje nerve. Ne treba ni da obavljate neke posebne vježbe, samo uronite u vodu i plivajte. Da se oslobode stresa najbolje je plivanje u večernjim satima. Nakon rekreacije u vodi pokušajte da ne pijete kafu ili alkohol, jer će cijeli efekat odmah nestati, prenosi Ženski Magazin.