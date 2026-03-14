"Ako ćutimo, one su same: Večeras o snazi, majčinstvu i novom početku

14.03.2026

11:15

U nastavku podkasta "Ako ćutimo, one su same" generalni direktor kompanije "M:tel" Jelena Trivan razgovaraće večeras sa još jednom ženom koja je preživjela porodično nasilje i spas od nasilnika pronašla u sigurnoj kući.

Iz "M:tela" je najavljeno da je riječ o ličnoj i iskrenoj ispovijesti o borbi za novi početak i snazi da se, uprkos teškim iskustvima, nastavi dalje.

"Iako je iza sagovornice iskustvo nasilja, ona u podkastu govori otvoreno, sa širokim osmijehom i optimizmom. Njena borba nije prestala, jer iako je otišla od nasilnika, svakodnevno se suočava sa novim izazovima i kao majka djeteta sa autizmom. Njena priča svjedoči o snazi, hrabrosti i važnosti podrške u trenucima kada je ona najpotrebnija", naveli su iz "M:tela" i dodali da se najava epizode može pogledati na linku: https://youtu.be/TFWOiXWBVRw

Nova epizoda podkasta može se pogledati večeras od 20.00 časova na "Jutjub" kanalu kompanije "M:tel", gdje su i prethodni razgovori iz ovog serijala.

Serijal "Ako ćutimo, one su same" donosi stvarne priče žena koje su preživjele nasilje s ciljem da podstakne razgovor o ovom problemu i ukaže na značaj podrške i institucija i društva. Realizuje se uz podršku sigurnih kuća u BiH.

