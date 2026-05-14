Umor i slabost: Znaci da vam nedostaje važan, ali zanemaren vitamin

Među njima je vitamin odgovoran za mnoštvo koristi za mentalno i fizičko zdravlje za koje možda nikada niste čuli: tiamin, poznat i kao vitamin B1. To je ključni, ali često zanemaren vitamin. Studije pokazuju da stope nedostatka kod nekih populacija mogu da se kreću od 20 do preko 90 procenata, a moderan način života je mogući uzrok.

„Vitamin B1, ili tiamin, je vitamin rastvorljiv u vodi koji igra ključnu ulogu u energetskom metabolizmu i funkciji nerava. Pomaže u pretvaranju ugljenih hidrata u upotrebljivu energiju za tijelo i mozak“, rekla je za HuffPost Rejčel Pojednik, naučnica i direktorka obrazovanja u Stanford Lifestyle Medicine. Slično tome, dr Iv Elizabet K. Peni, lekar opšte prakse, kaže da tiamin „pomaže telu da pretvori ugljene hidrate u energiju i podržava kognitivno i neuromuskularno zdravlje“.

Znaci nedostatka vitamina B1

Nedostatak tiamina može izazvati fizičke i mentalne simptome koji utiču na svakodnevni život. „Rani znaci nedostatka mogu uključivati umor, razdražljivost, lošu koncentraciju i mišićnu slabost, a u uznapredovalim slučajevima i neurološke simptome poput utrnulosti ili zamagljenog vida“, objasnio je Pojednić.

Drugi znaci mogu uključivati poteškoće sa kratkoročnim pamćenjem, gubitak apetita i mučninu. Problem je što ovi simptomi mogu biti neželjeni efekti mnogih drugih medicinskih stanja, pa se na nedostatak tiamina rijetko posumnja.

Dr Peni ističe da opasnost nastaje ako se nedostatak vitamina B1 ne leči. „Kako se stanje pogoršava, simptomi mogu uključivati utrnulost ili peckanje, slabost mišića i teškoće u hodanju, a u teškim slučajevima i neurološka stanja poput Vernikeove encefalopatije, koju prate konfuzija i promjene vida“, objasnila je.

Vernikeova encefalopatija je rijedak neurološki poremećaj uzrokovan nedostatkom tiamina koji zahtjeva hitno liječenje kako bi se spriječilo trajno oštećenje nervnog sistema. Važno je da se konsultujete sa ljekarom ako sumnjate na nedostatak tiamina ili imate bilo koji od pomenutih simptoma.

Ko je najviše ugrožen?

„Nedostatak je čest kod određenih grupa jer su zalihe tiamina u tijelu ograničene i brzo se iscrpljuju“, objasnila je Peni. Ljudi čija se ishrana zasniva na prerađenim ugljenim hidratima, oni sa hroničnim alkoholizmom, oni koji su neuhranjeni, pacijenti sa gastrointestinalnim poremećajima i oni koji su prošli barijatrijsku hirurgiju imaju povećan rizik od nedostatka tiamina.

„Stanja povećane metaboličke potražnje, kao što su bolest ili trudnoća, takođe mogu doprineti nedostatku“, dodala je. Ljudi sa dijabetesom i starije osobe su takođe izloženi većem riziku, rekla je Pojednić. Uzimanje diuretika i nekih drugih lijekova takođe može usporiti apsorpciju tiamina. Dobra vijest je, međutim, da je težak nedostatak tiamina redak u razvijenim zemljama, prvenstveno zbog obogaćivanja hrane, napominje Pojednić.

Da li je moguće uzeti previše tiamina?

Nema potrebe za brigom zbog prekomernog unosa tiamina. „Veoma je retko uzimati previše tiamina jer se višak obično izlučuje urinom, a toksičnost je rijetka čak i kada se uzimaju suplementi. Veći problem za većinu ljudi je osiguravanje stalnog unosa, a ne viška“, rekao je Pojednić.

Dr Peni je upozorila da je ključno identifikovati potencijalni nedostatak pre nego što bude prekasno. „Rana identifikacija je važna jer nelečeni nedostatak može dovesti do ozbiljnih, ali često sprečivih komplikacija“, rekla je.

Kako povećati unos vitamina B1

Potrebna količina tiamina zavisi od starosti i pola. Prema Nacionalnim institutima za zdravlje SAD, odraslim muškarcima se preporučuje konzumiranje 1,2 mg dnevno, a ženama 1,1 mg dnevno. Pojednić je naveo namirnice bogate tiaminom kao „sočivo, svinjetinu, hljeb i žitarice od celog zrna, pastrmku ili losos“.

Ako ste izuzetno umorni, pripadate rizičnoj grupi ili vaša ishrana nije bogata hranljivim materijama, bilo bi dobro da razgovarate sa svojim ljekarom o mogućem nedostatku tiamina. Nadoknada ovog hranljivog sastojka može imati značajan pozitivan uticaj na vaše tijelo i mozak.

