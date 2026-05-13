Jedan vitamin ima složenu vezu s rakom: Premalo i previše ovog nutrijenta može biti opasno za zdravlje

Vitamin B12 je neophodan za zdravlje, ali nova istraživanja pokazuju da i prenizak i previsok nivo ovog vitamina mogu imati ozbiljne posljedice po organizam.

Vitamin B12 je neophodan za život. Pomaže tijelu da proizvodi crvena krvna zrnca, održava funkcionisanje nervnog sistema i igra centralnu ulogu u načinu na koji ćelije kopiraju i popravljaju DNK.

B12 se prirodno nalazi u životinjskim proizvodima kao što su meso, riba, jaja, mlijeko i sir. Neke žitarice i hljeb su također obogaćeni njime, što pomaže ljudima koji ne jedu meso da ga dovoljno dobiju.

Većina ljudi koji se pridržavaju raznovrsne prehrane unosi preporučenu količinu, ali veganima, osobama s određenim crijevnim problemima i starijim osobama koje manje efikasno apsorbiraju hranjive tvari mogu biti potrebni suplementi.

Bez dovoljno vitamina B12, stvari mogu krenuti po zlu, ponekad ozbiljno, posebno ako se nedostatak ne prepozna i ne liječi. Ipak, posljednjih godina istraživači se pitaju da li visok unos vitamina B12 ili visok nivo vitamina B12 u krvi može biti povezan s rakom.

Tijelo stalno stvara nove ćelije. Svaki put kada se ćelija podijeli, mora precizno kopirati svoju DNK. Vitamin B12 je ključan za taj proces. Kada su nivoi preniski, DNK se može nepravilno kopirati, što dovodi do mutacija koje, tokom mnogo godina, mogu povećati rizik od određenih vrsta raka, posebno raka debelog crijeva. Zbog toga se nedostatak B12 shvata ozbiljno.

Studija iz Vijetnama iz 2025. godine otkrila je ono što su istraživači opisali kao vezu u obliku slova U između unosa vitamina B12 i rizika od raka, pri čemu su i niži i viši unosi povezani s povećanim rizikom.

Budući da ovakva studija može pokazati povezanost, ali ne može dokazati uzrok i posljedicu, zaključak nije da je B12 opasan. Radi se o tome da je ravnoteža važna.

Možda se čini logičnim da ako B12 pomaže zdravim ćelijama da napreduju, uzimanje dodatnih doza trebalo bi da ponudi dodatnu zaštitu od raka. Ali istraživanja to ne podržavaju u potpunosti.

Vitamin B12 podržava rast ćelija općenito, ne samo rast zdravih ćelija. Jedna od briga je da, ako su prekancerozne ćelije već prisutne, vrlo visoka dostupnost nutrijenata koji podržavaju rast, poput B12, mogla bi, teoretski, podržati i njihov rast. Ali to je i dalje teško dokazati kod ljudi.

Sveukupno, studije o visokim dozama dodataka vitamina B koji se uzimaju tokom dužeg perioda nisu pokazale jasne zaštitne efekte protiv pojave raka ili smrti od raka.

Jedna analiza je pokazala smanjeni rizik od melanoma, ali to je bio specifičan nalaz o raku, a ne dokaz da visoke doze vitamina B općenito sprječavaju rak.

Neka opservacijska istraživanja su također sugerirala blagi porast rizika od raka pluća povezan s dugoročnom suplementacijom visokim dozama vitamina B6 i B12, posebno među muškarcima i pušačima, iako ovakva studija ne može dokazati da su suplementi uzrokovali rak.

Doktori su primijetili da mnogi pacijenti oboljeli od raka pokazuju neuobičajeno visoke nivoe B12 u krvi. Ovo postavlja važno pitanje: Da li povišeni B12 doprinosi raku ili sam rak može uzrokovati porast nivoa B12?

Istraživanje iz 2022. godine zaključilo je da je visok B12 kod pacijenata oboljelih od raka često "epifenomen". Drugim riječima, vitamin se pojavljuje uz bolest, ali je ne mora nužno i pokrenuti. Dalja istraživanja iz 2024. godine došla su do sličnog zaključka.

To znači da neobjašnjiv, uporno visok nivo B12, posebno kada nije uzrokovan suplementima, ne treba ignorisati. Može ukazivati ​​na bolest jetre, poremećaje krvi ili rak koji još nije otkriven.

Za većinu ljudi, ovo nije nešto oko čega bi se trebali brinuti. B12 iz normalne prehrane koja sadrži meso, ribu, jaja, mliječne proizvode ili obogaćenu hranu obično nije problem: vrlo je teško konzumirati previše B12 samo iz hrane. Nedostatak ostaje češći i bolje utvrđen problem od viška.

Zabrinjavajuće je produženo uzimanje visokih doza suplementacije bez medicinskog savjeta ili krvni test koji pokazuje uporno visok nivo B12 kada neko ne uzima suplemente, piše Kliks