Imate tamne mrlje na licu: Evo kako ih možete ublažiti

Tamne mrlje, fleke i neujednačen ten problem su sa kojim se susreću mnogi, bez obzira na godine ili tip kože.

Riječ je o hiperpigmentaciji, odnosno pojačanoj proizvodnji melanina – pigmenta koji koži daje boju. Iako su ove promjene uglavnom bezopasne, mnogima smetaju jer koža zbog njih izgleda umorno i neujednačeno. Dobra vijest je da se uz pravilnu njegu i malo strpljenja postojeće mrlje mogu vidljivo ublažiti, a nove spriječiti.

Glavni uzroci tamnih mrlja

Da biste uspješno ublažili pigmentacijske mrlje, važno je da znate šta ih zapravo uzrokuje. Melanin je prirodna zaštita kože od sunca, ali različiti faktori mogu poremetiti njegovu proizvodnju i dovesti do toga da se pigment nakuplja neravnomjerno, prenosi Žena.hr.

Jedan od najčešćih uzroka je postupalna hiperpigmentacija, odnosno tamne mrlje koje ostaju nakon akni, sitnih povreda, posjekotina ili jačih upala kože. Često se pojavljuju i nakon ekcema ili iritacija. Veliku ulogu imaju i hormoni. Melazma, poznata i kao „trudnička maska“, najčešće se javlja tokom trudnoće, ali i kod žena koje koriste oralne kontraceptive. Prepoznaje se po simetričnim tamnim mrljama na čelu, obrazima i području iznad usne. Naravno, važni su i genetika te određeni lijekovi koji mogu povećati osjetljivost kože na sunce.

Pigmentacija i sunce

Ipak, najveći krivac za nastanak i pogoršanje pigmentacijskih mrlja definitivno je sunce. UV zraci podstiču melanocite na dodatnu proizvodnju melanina, zbog čega mrlje postaju tamnije i izraženije. Procjenjuje se da je veliki dio vidljivih znakova starenja kože, uključujući i pigmentacije, povezan upravo sa izlaganjem suncu.

Kada se mrlje jednom pojave, nezaštićeno sunčanje može ih učiniti još tvrdokornijim i usporiti rezultate bilo kakve njege ili tretmana. Zato je SPF najvažniji korak u borbi protiv hiperpigmentacije. Preporučuje se svakodnevno korišćenje kreme sa širokim spektrom zaštite i faktorom najmanje SPF 30, čak i kada je oblačno. Dobro je i izbjegavati najjače sunce tokom dana te nositi sunčane naočare i šešir kada ste duže napolju.

Kako ublažiti pigmentaciju kože?

Uklanjanje pigmentacijskih mrlja nije nešto što se dešava preko noći. Za rezultate su potrebni dosljednost i strpljenje, a najbolji efekat obično daje kombinacija kvalitetne njege i, po potrebi, profesionalnih tretmana.

Ključni sastojci

Danas postoji niz sastojaka koji mogu pomoći da ten izgleda ujednačenije i blistavije, a neki od njih već su postali klasici u njezi kože. Vitamin C jedan je od najpopularnijih sastojaka jer djeluje kao snažan antioksidans i pomaže da se posvijetle postojeće mrlje. Uz to, koži vraća svježinu i sjaj te je štiti od spoljašnjih uticaja. Serumi sa vitaminom C najčešće se koriste ujutro, prije SPF-a.

Vrlo popularan je i niacinamid, odnosno vitamin B3. On djeluje tako što smanjuje prenos pigmenta prema površini kože, zbog čega ten vremenom izgleda ujednačenije. Posebno je koristan kod mrlja koje ostaju nakon akni jer istovremeno djeluje umirujuće i protivupalno.

Osim njih, često se koriste i retinoidi koji ubrzavaju obnovu kože, azelaična kiselina koja pomaže kod nepravilnosti tena te AHA kiseline poput glikolne koje nježno uklanjaju površinski sloj kože. Važno je imati na umu da rezultati ne dolaze odmah – kod pigmentacijskih mrlja njega često traje mjesecima prije nego što se vide ozbiljnije promjene.

Profesionalni tretmani

Ako su mrlje dublje i izraženije, ponekad je najbolja opcija posjeta dermatologu. Hemijski pilinzi, laserski tretmani i IPL mogu dati brže i vidljivije rezultate jer ciljano djeluju na nakupine melanina i podstiču obnovu kože. Ipak, takve tretmane uvijek je važno raditi uz stručni nadzor kako bi koža ostala zdrava i zaštićena.