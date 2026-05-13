Neurolog upozorava: 3 svakodnevne navike mogu da izazovu moždani udar

Neurolog Bajbing Čen, koji na društvenim mrežama često govori o očuvanju zdravlja mozga, otkrio je koje svakodnevne navike lično izbjegava jer ih povezuje sa povećanim rizikom od šloga.

Moždani udar spada među najopasnija zdravstvena stanja jer nastaje kada mozak ostane bez dovoljnog dotoka krvi, što može izazvati ozbiljna oštećenja i dugotrajan oporavak.

Simptomi se uglavnom pojavljuju naglo, a najčešće uključuju slabost ruku ili lica, probleme sa govorom i otežano kretanje.

Stručnjaci upozoravaju da je u takvim situacijama hitna medicinska pomoć ključna.

U viralnom TikTok videu rekao je:

"Evo tri stvari koje ne radim kao neurolog jer sam video da se moždani udari događaju na ovaj način."

Energetska pića

Neurolog Bajbing Čen objašnjava zbog čega ne pije energetska pića.

- Prvo, ne pijem energetska pića. Držim se obične kafe jer mnoga sadrže veoma visok nivo kofeina, često iznad preporučene dnevne doze za odrasle - objasnio je.

On upozorava da ovakvi napici često sadrže dodatne stimulanse poput taurina i guarane, koji mogu dodatno pojačati dejstvo kofeina.

Prema njegovim riječima, takva kombinacija može negativno uticati na krvne sudove i rad srca, povećavajući rizik od poremećaja srčanog ritma i stvaranja ugrušaka.

Način treniranja

Neurolog Čen ne preferira dizanje teških tegova.

- Ne radim maksimalna ponavljanja niti dižem teške tegove uz zadržavanje daha - istakao je neurolog Čen.

Kako objašnjava, zadržavanje daha tokom podizanja velikih težina može izazvati nagli skok krvnog pritiska.

"To predstavlja ogroman pritisak na krvne sudove u mozgu i video sam da može izazvati krvarenje u mozgu."

Zbog toga savjetuje da se tokom treninga pravilno diše i da se prednost da umerenijim težinama i većem broju ponavljanja.

Pojedini joga položaji

Doktor takođe objašnjava zbog čega treba biti oprezan sa jodom.

- Joga je generalno odlična za zdravlje, ali neke poze koje dovode vrat u ekstremnu ekstenziju ili fleksiju mogu biti rizične - rekao je Čen.

Dodao je da u retkim slučajevima takvi pokreti mogu dovesti do oštećenja krvnog suda na vratu, što potencijalno može izazvati moždani udar.

Stručnjaci podsećaju da brzo prepoznavanje simptoma i hitna reakcija mogu spasiti život i smanjiti posledice koje šlog ostavlja, prenosi Miror.