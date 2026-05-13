Obratite pažnju na ove simptome: Bol u stomaku može biti znak ozbiljnih oboljenja

13.05.2026 13:06

Жена у плавом џемперу и бијелим хлачама сједи на столици са рукама на стомаку.
Foto: Pexels/Sora Shimazaki

Bol u stomaku je jedan od najčešćih razloga za posjetu ljekaru, ali stručnjaci upozoravaju da određene vrste boli nikako nisu normalne.

Prema klinici Majo, specifičan, ponavljajući ili iznenadni bol u stomaku može ukazivati ​​na ozbiljniji zdravstveni problem koji često počinje tiho i nezapaženo. Harvard Health dodaje da ljudi često pripisuju bol u stomaku stresu, hrani ili nadutosti, ali to može biti rani znak bolesti koja zahtijeva pravovremeno liječenje.

Prema Kleveland klinici, bol u stomaku koji se uvijek javlja na istom mjestu, traje sedmicama ili se postepeno pogoršava jedan je od najvažnijih znakova upozorenja da se nešto ozbiljno dešava u tijelu.

Doktori naglašavaju bol koja: se javlja iznenada i snažno, je oštra ili peče, širi se na leđa ili rame, je praćena mučninom, gubitkom apetita ili umorom te se pogoršava nakon jela.

Najčešći ozbiljni uzroci koji počinju s nevinim bolom.

Upala žučne kese

Klinika Majo navodi da se bol obično javlja u gornjem desnom dijelu stomaka, često nakon masnog obroka. Bol se može širiti u leđa ili rame.

Upala slijepog crijeva

Harvard Health opisuje bol koja počinje oko pupka, a zatim se širi na donju desnu stranu trbuha kao hitno stanje.

Problemi s gušteračom

Prema Kleveland klinici, bol je često jaka, stalna i širi se u leđa. Često je praćena mučninom.

Čir na želucu ili dvanaesniku

Medicinski centar Johns Hopkins navodi da se radi o peckanju u gornjem dijelu trbuha koje se može poboljšati ili pogoršati nakon jela.

Upalna bolest crijeva

Harvard Health upozorava da se bol javlja hronično, često uz dijareju, gubitak težine i umor.

