Istraživanje pokazalo: Jaja smanjuju rizik od Alchajmerove bolesti

13.05.2026 12:11

Истраживање показало: Јаја смањују ризик од Алцхајмерове болести
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Novo istraživanje pokazalo je da umjerena konzumacija jaja može pomoći u očuvanju zdravlja mozga i smanjiti rizik od Alchajmerove bolesti.

Naučnici su utvrdili da osobe koje jedu jaja najmanje pet puta sedmično imaju do 27 odsto manji rizik od razvoja ove bolesti.

Istraživanje pokazuje da su i manje količine jaja povezane s nižim rizikom od kognitivnih poremećaja.

Stručnjaci smatraju da zaštitni efekat dolazi od hranjivih sastojaka poput kolina, omega-3 masnih kiselina, vitamina B12, luteina i zeaksantina, koji pomažu radu mozga, pamćenju i smanjenju upala.

Ipak, naučnici upozoravaju da jaja nisu “čudesno rješenje“, već dio zdrave i uravnotežene ishrane bogate voćem, povrćem i cjelovitim žitaricama.

Za osobe koje ne jedu jaja, stručnjaci preporučuju namirnice poput soje, graha, kvinoje i zelenog lisnatog povrća kao alternativne izvore važnih nutrijenata, prenosi Avaz.

